Niste zadovoljni intimom u spavaćoj sobi: Evo koje stvari vam mogu pomoći da ponovno “upalite” vatru

Ako želite unijeti više uzbuđenja u ljubavni život, razbiti rutinu i probuditi strast, otvoreni i intimni razgovori mogu biti jedan od načina da se partneri dodatno povežu.

Nekoliko jednostavnih smjernica mogu vam pomoći.

Razmislite šta vas privlači kod partnera.

To mogu biti određene fizičke osobine, osmijeh, dodir, pogled ili bilo koja sitnica koja vam je privlačna. Podijelite s partnerom šta vam se sviđa i kako se zbog toga osjećate.

Koristite humor i igru.

Lagano zadirkivanje i opušten razgovor mogu dodatno ojačati bliskost među partnerima. Kroz šalu možete pokazati interesovanje i izraziti svoje želje na prirodan način.

Recite partneru kako se osjećate.

Otvoreno pokazivanje emocija i opisivanje onoga što vam prija tokom intimnih trenutaka može pomoći boljem razumijevanju i većoj povezanosti.

Jasno izrazite svoje želje.

Jedan od najjednostavnijih načina za poboljšanje intimne komunikacije jeste da partneru kažete šta vam odgovara i šta biste voljeli.

Ovo su samo opće smjernice, a najvažnije je da partneri pronađu način komunikacije koji odgovara upravo njima. Iskren razgovor, povjerenje i međusobno poštovanje ključni su za kvalitetniji intimni odnos.

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