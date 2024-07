Napad nožem u izraelskom tržnom centru, ranjena dvojica muškaraca

Policija je naopad okarakterisala kao teroristički i navela da je napadač “neutralizovan”. Tržni centar se nalazi u Karmielu, sjeverni Izrael.

Stabbing terror attack at a shopping mall in Karmiel, northern Israel.

Terrorist shot dead on the spot after stabbing 2 young men aged 20, one of them now in critical condition and another in serious condition receiving medical aid while being transported to a nearby hospital. pic.twitter.com/TkVmGemzoj

— FAFO Monitor (@FafoMonitor) July 3, 2024