STRAVIČNO URUŠAVANJE RUDNIKA! ŽENE PLAČU ISPRED, RUDARI ŽIVI ZAKOPANI! Mučna djeca čekaju svoje očeve – niko ne zna ŠTA ĆE BITI!

Jedan rudar je izgubio život, a šestorica su povrijeđena danas kada se obrušio dio rudnika na sjeveru Turske, saopštio je ministar zdravlja Fahretin Koča.

Nesreća se dogodila u rudniku Armutčuk, koji je u vlasništvu državne Turske ustanove za kameni ugalj (TTK), a nalazi se u provinciji Zonguldak.

Prema prvim informacijama, obrušavanje se desilo na dubini od 450 metara ispod površine. Prema prvim informacijama 300 rudara je ostalo pod zemljom.

Regionalni guverner Osman Hačibektašoglu izjavio je da su povrijeđeni rudari prevezeni u bolnicu radi liječenja. prenosi novi

In northern #Turkey, a mine collapse has occurred, leaving approximately 300 miners trapped. There are reports of casualties. pic.twitter.com/kmoR1s3HKI

