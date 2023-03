Guterres čestitao ramazan muslimanima širom svijeta

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres uputio je najtoplije čestitke muslimanima širom svijeta u povodu početka svetog mjeseca ramazana.

– Ovo je vrijeme za okupljanje u duhu razumijevanja i saosjećanja. Hajde da budemo inspirisani i izgradimo pravedniji svijet za sve – naveo je Guterres u čestitki upućenoj putem Twittera, piše Faktor.

I send my warmest wishes as Muslims around the world begin the holy month of #Ramadan.

This is a time to come together in a spirit of understanding & compassion.

Let us be inspired & build a more just & equitable world for all.

Ramadan Kareem. pic.twitter.com/xJI1pEHlJ0

— António Guterres (@antonioguterres) March 22, 2023