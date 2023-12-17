Istraga o tragediji u Domu penzionera neće stati na direktoru, ide ka vrhu

Oni su osumnjičeni da su kao saučesnici počinili krivično djelo teška krivična djela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine u vezi s krivičnim djelom izazivanje opšte opasnosti, te Bakalović i za produženo krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Nakon lišenja slobode oni su ispitani u svojstvu osumnjičenih.

Osim njih, Tužilaštvo je proširilo istragu i na druge osobe.

„Ja neću govoriti ko su te osobe, ali to sigurno neće biti nižerangirani službenici, jer, mi govorimo o široj uzročno-posljedničnoj vezi i propitat će se uloga i Upravnog odbora, Nadzornog odbora, inspekcija i nekih drugih stručnih lica, instituta i tako dalje. Sve to radimo kako bi ispitali suodgovornost koja se može vezivati za smrt korisnika u Domu penzionera Tuzla“, kazao je Admir Arnautović, portparol Tužilaštva TK.

Za nastavak istrage, tužilaštvo je angažovalo stručne vještake nekoliko oblasti.

„To je novi tim vještaka, a mi smo ranije dobili nalaze vještaka protivpožarne zaštite i elektro struke i oni su kazali šta je tačan uzrok požara, a ovo novo vještačenje se tiče šireg konteksta građevinsko arhitektonski i ponovo protivpožarni dio sa nekim novim segmentima. Moram napomenuti da su ovi vještaci sa istražiteljima i tužiocima bili kontinuirano na terenu“, kazao nam je Arnautović.

Podsjećamo, prema dosadašnjim rezultatima istrage Bakalović i Razić-Halilović su osumnjičeni da nisu obezbijedili propisan broj medicinskog osoblja, njegovatelja i drugog osoblja u noćnim smjenama u odnosu na broj korisnika, iako im je bilo poznato da takav broj osoblja ne može osigurati ni minimalne uslove opšte sigurnosti korisnika, kao ni nadzora i evakuacije, posebno u vanrednim okolnostima kao što je požar. Bakalović je osumnjičen i da nije proveo obavezne sigurnosne mjere u objektu zbog čega nije uspostavljen adekvatan sistem rane dojave i prevencije od požara, nisu osigurani tehnički uslovi za sigurno odimljavanje i evakuaciju korisnika, nije obavljan nadzor nad poštivanjem zabrane upotrebe električnih uređaja, kao i da nije organizovan raspored smještaja korisnika u skladu sa njihovom pokretljivošću i zdravstvenim stanjem,pišu Vijesti

Oni će nakon ispitivanja u policiji biti predati u nadležnost Tužilaštva Tuzlanskog kantona.

