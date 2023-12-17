Turska gradi svemirsku luku u Somaliji dok SAD, Kina i Francuska pojačavaju satelitski nadzor

Baykar i druge turske kompanije podržavaju planirani turski projekat svemirske luke u Somaliji, što je dio Ankarinih napora da proširi svoje kapacitete za lansiranje satelita u svemir.

Mogadišu (HOL) — Turska je započela izgradnju lansirnog centra za satelite i rakete na obali Indijskog okeana u Somaliji, projekat za koji zvaničnici kažu da će unaprijediti svemirske ambicije Ankare, a analitičari kažu da već privlači pojačanu pažnju velikih svjetskih sila.

Svemirska luka, koju podržava predsjednik Baykara Selçuk Bayraktar, razvija se pod turskom državnom upravom na obalnom području dimenzija oko 30 puta 30 kilometara. Turski zvaničnici kažu da će objekat zemlji pružiti prvu platformu za orbitalna lansiranja i ojačati njenu sposobnost za provođenje nezavisnih svemirskih misija.

Bayraktar je najavio projekat na konferenciji Take Off İstanbul 2025, nazivajući somalijsku obalu “strateškom” lokacijom s pristupom otvorenom okeanu potrebnim za sigurno lansiranje i operacije oporavka. Rekao je da samo mali broj lokacija širom svijeta nudi kombinaciju geografije i obalnih uslova potrebnih za svemirske letove u punom obimu.

Očekuje se da će lokaciju koristiti nekoliko turskih kompanija iz oblasti odbrane i vazduhoplovstva, uključujući Roketsan i Baykar. Turski inženjeri nadgledaju ranu izgradnju i tehničko planiranje.

Blizina Somalije ekvatoru ključni je faktor u projektu. Ekvatorijalne lokacije za lansiranje imaju koristi od Zemljine rotacije, smanjujući potrošnju goriva i povećavajući kapacitet korisnog tereta, prednost koju dugo traže velike svemirske države.

Analitičari kažu da bi svemirska luka prvi put postavila Somaliju na globalnu svemirsku mapu i dala Turskoj rijetku poziciju za lansiranje raketa duž koridora koji povezuje Crveno more sa širim Indijskim okeanom, područjem rastuće strateške konkurencije.

Međunarodni interes prati projekat. Francuska agencija Intelligence Online izvijestila je da su američki, francuski i kineski izviđački sateliti više puta snimali područja za koja se vjeruje da se preklapaju s planiranom zonom lansiranja. Analitičari kažu da učestalost nadzora sugerira da globalne sile prate projekat zbog mogućih vojnih ili dvojnih implikacija.

Bayraktar je povezao inicijativu za Somaliju sa širim naporima za proširenje turskih svemirskih i navigacijskih kapaciteta. Kroz svoj projekat Fergani, Turska razvija nove lansirne rakete dizajnirane za postavljanje satelita u nisku Zemljinu orbitu i gradi domaću mrežu za globalno pozicioniranje poznatu kao Uluğ Bey. Rekao je da ovisnost o stranim navigacijskim sistemima predstavlja operativne rizike zbog ometanja i lažiranja signala prijavljenih u konfliktnim zonama.

Regionalni stručnjaci kažu da svaki lansirni kompleks može podržati i civilne i vojne primjene, ovisno o državnoj politici. Turski zvaničnici opisuju projekat u Somaliji kao dio dugoročnog napora za tehnološku nezavisnost i rast vođen izvozom.

Tokom nedavne posjete Izraelu, Rashid Abdi, direktor istraživanja u think tanku Sahan Global sa sjedištem u Nairobiju, rekao je da širenje turskog prisustva u Somaliji, koje uključuje vojnu obuku, građevinske projekte i sigurnosnu saradnju, treba posmatrati u širem strateškom kontekstu.

„Da sam Izrael, sigurno bih bio zabrinut“, rekao je na regionalnom forumu, tvrdeći da bi svemirska luka na kraju mogla podržati napredni razvoj projektila.

Turska je produbila svoje veze sa Somalijom od 2011. godine kroz inicijative pomoći, radove na infrastrukturi, partnerstva u oblasti odbrane i trgovinu. Somalijski i turski zvaničnici kažu da je svemirska luka najnaprednija saradnja do sada i da bi mogla proširiti saradnju u oblasti tehnologije, sigurnosti i investicija.

Ako bude završena, lansirna lokacija bi Turskoj dala ekvatorijalni položaj u globalnom svemirskom sektoru i učvrstila njene vazduhoplovne ambicije u strateški značajnoj regiji.

