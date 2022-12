Prvi put u 40 godina: Novinari New York Timesa stupaju u štrajk

Dnevne novine New York Times danas će zbog štrajka svoj rad zaustaviti na 24 sata. Ovo je prvi štrajk u ovoj medijskoj kući nakon 40 godina a svoj rad će prekinuti stotine novinara i drugih uposlenika.

Sindikat je poručio da više ne pristaje na odugovlačenja pregovora s izdavačem te je najavio da će rad obustaviti 1.100 zaposlenika. Izostaje dogovor o visini plata i pitanju rada izvan radnog mjesta ili tzv. rada na daljinu. Sindikalisti za izostanak dogovora krive upravu lista, piše Avaz.

Zamjenik glavnog urednika Klif Levi (Cliff Levy) je istakao da je za ovu godinu ponuđen rast plata za 5,5 posto te za tri posto u 2023. i 2024. godini. Kako je naveo, to bi predstavljalo ukupno povećanje za 2,2 posto u odnosu na prethodni ugovor. Međutim, sindikalna predstavnica Stejsi Kovli (Stacy Cowley) je naglasila da se traži rast za 10 posto, za koji je istakla da će se njime nadomjestiti rast plata kojeg ranije nije bilo.

Glasnogovornica New York Timesa Danijel Rouds Ha (Danielle Rhoades Ha) je izjavila da je razočaravajuće to što su se radnici odlučili za štrajk, jer situacija, prema njenim riječima, nije bezizlazna. Za danas je zakazano okupljanje novinara na Tajms Skveru. U New York Timesu su se ranije dešavali kraći, poludnevni protesti i zbog toga što su radnici smatrali da se uvode nepoštene radne prakse.

