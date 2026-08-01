Novi detalji stravičnog ubistva Ruskinje u Beogradu: Namamio je u stan, a onda je ubio i tijelo stavio u kofer

Turski državljanin K. E., osumnjičen za teško ubistvo 28-godišnje Ruskinje Ljudmile Turkove Konstantinovne u Beogradu, ispitan je u Višem javnom tužilaštvu. Negirao je izvršenje krivičnog djela. Tužilaštvo je predložilo određivanje pritvora zbog opasnosti od bjekstva, mogućeg utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja krivičnog djela.

K. E. se tereti da je 26. jula u stanu na području beogradske općine Palilula na okrutan i podmukao način ubio 28-godišnju Ruskinju. Za krivično djelo koje mu se stavlja na teret zaprijećena je kazna zatvora duža od 10 godina.

Sumnja se da ju je namamio u stan

Prema naredbi o provođenju istrage, postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni namamio Ljudmilu u svoj stan. Zajedno su, prema dosad objavljenim informacijama, ušli u stan oko 5:30 sati.

Djevojka, prema tvrdnjama tužilaštva, nije očekivala da će joj osumnjičeni nauditi. Sumnja se da ju je u narednih sat vremena ugušio komadom odjeće koji joj je prethodno omotao oko vrata. Preminula je na mjestu.

Nakon toga je, kako se sumnja, tijelo stavio u kofer, iznio ga iz stana oko 6:55 sati i bacio u kanal Vizelj u naselju Padinska Skela, nedaleko od Beograda.

Tijelo pronađeno u koferu

Ljudmila je u Srbiju doputovala na dvosedmični odmor i unajmila smještaj u Beogradu. Nestala je nakon što je majci poslala poruku da je u šetnji s prijateljicama i da će joj se javiti narednog dana. Nakon toga više nije bila dostupna, nije se vratila u smještaj po svoje stvari niti je bila aktivna na društvenim mrežama.

Policija je osumnjičenog uhapsila na Aerodromu “Nikola Tesla” dok je pokušavao napustiti Srbiju. Tijelo 28-godišnjakinje kasnije je pronađeno u koferu bačenom u kanal Vizelj,piše Avaz

Ranije su objavljeni i snimci nadzornih kamera na kojima se vidi kako Ljudmila i osumnjičeni zajedno ulaze u zgradu. Na drugom snimku vidi se muškarac za kojeg se sumnja da iz zgrade iznosi kofer.

Facebook komentari