Najveće planinarske tragedije koje su potresle BiH i Evropu

Planina ne bira godine, ne mari ni za iskustvo, ni kakva je oprema. Dovoljan je trenutak nepažnje, iznenadna mećava ili lavina da se uspon pretvori u tragediju. To je još jednom pokazala nesreća na Elbrusu, gdje je život izgubilo pet planinara iz Bosne i Hercegovine. Nažalost, ovo nije prvi put da planina uzme svoj danak.

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Padovi i lavine

Najveća planinarska tragedija u historiji Bosne i Hercegovine dogodila se 2. decembra 1962. godine na Bjelašnici. Grupu od 11 mladih planinara zahvatila je snažna mećava praćena orkanskim vjetrom i temperaturama koje su se spuštale do minus 20 stepeni. Izgubili su orijentaciju na svega stotinjak metara od planinarskog skloništa.

Sedam planinara nije uspjelo preživjeti, dok su četvorica spašena nakon dramatične potrage. Ova nesreća ostaje najveća planinarska tragedija u BiH i jedna od najvećih na prostoru bivše Jugoslavije.

Prenj: „Bosanski Himalaji“. Facebook

Među planinama koje godinama važe za najopasnije u Bosni i Hercegovini svakako je Prenj, poznat i kao „bosanski Himalaji“. Iako nije zabilježena jedna velika katastrofa s velikim brojem žrtava, upravo je na Prenju kroz decenije poginuo veliki broj planinara i alpinista. Stradavali su u padovima niz stijene, lavinama, odronima ili nakon što bi ih iznenadilo nevrijeme.

Ni Maglić, najviši vrh Bosne i Hercegovine, nije pošteđen tragedija. Na njegovim padinama više puta su živote izgubili planinari, najčešće zbog zaleđenog terena, guste magle ili pogrešne procjene težine uspona.

Opasnosti vrebaju

Smrtnih slučajeva bilo je i na Čvrsnici, posebno u području Hajdučkih vrata, kao i na Treskavici i Visočici. Na Treskavici dodatnu opasnost i danas predstavljaju minska polja zaostala iz rata, zbog čega se planinarima preporučuje kretanje isključivo označenim stazama.

Maglić: Najviši vrh Bosne i Hercegovine. Facebook

Kada je riječ o Evropi, najveće planinarske tragedije uglavnom su bile posljedica lavina i ekstremnih vremenskih uslova. Najviše žrtava odnijela je lavina u poljskim Krkonošama 1968. godine, kada je poginulo 19 planinara. Među najtežim nesrećama je i ona na austrijskom Dahštajnu iz 1954. godine, gdje je u mećavi život izgubilo 13 planinara.

Evropu je prije četiri godine potresla i tragedija na Marmoladi u italijanskim Dolomitima. Nakon urušavanja ledenjaka poginulo je 11 planinara, a brojni su povrijeđeni. Smrtonosne lavine više puta su pogađale i područje Mont Blanca u Francuskoj, gdje je u dvije velike nesreće poginulo po devet planinara.

Najviše žrtava odnijela je lavina u poljskim Krkonošama 1968. godine. Facebook

Najtajanstvenija tragedija

Jedna od najpoznatijih i najtajanstvenijih planinarskih tragedija dogodila se 1959. godine na Djatlovljevom prolazu u Rusiji.

Devet iskusnih planinara izgubilo je život pod okolnostima koje su godinama bile predmet brojnih teorija, iako su kasnije istrage kao najvjerovatniji uzrok navele lavinu i ekstremne vremenske prilike

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