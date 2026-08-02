Peking predstavio “ubicu nosača aviona”

Kina je prvi put zvanično prikazala lansiranje hipersonične protivbrodske rakete YJ-20, oružja koje se često opisuje kao “ubica nosača aviona”, sa razarača klase Tip 052D.

Snimak prikazuje raketu kako izlazi iz univerzalne vertikalne lansirne ćelije, nakon čega se glavni motor aktivira iznad palube. Time je potvrđeno da oružje koje se ranije uglavnom povezivalo s većim kineskim razaračima klase Tip 055 sada može biti raspoređeno i na znatno brojnijoj klasi ratnih brodova.

Integracija rakete YJ-20 značajno povećava borbene sposobnosti razarača Tip 052D, brodova deplasmana oko 7.500 tona. Prema dostupnim procjenama, ova raketa može djelovati protiv velikih površinskih ciljeva na udaljenostima između 1.500 i 2.000 kilometara.

Kineska mornarica u operativnoj upotrebi ima najmanje 35 razarača klase Tip 052D, dok je više od 40 brodova ove klase izgrađeno ili se nalazi u različitim fazama opremanja.Uz deset većih razarača klase Tip 055, Kina sada ima najmanje 45 brodova čiji univerzalni lansirni sistemi mogu prihvatiti ovu vrstu naoružanja. Iako je zvanično potvrđeno lansiranje sa najmanje jednog Tipa 052D, sama kompatibilnost otvara mogućnost šireg raspoređivanja rakete,piše Avaz

Ovaj razvoj mijenja stratešku računicu drugih mornarica, posebno na području zapadnog Pacifika, Istočnog kineskog mora i u blizini Tajvana. Do sada su se hipersonične protivbrodske rakete uglavnom vezivale za manji broj najvećih kineskih ratnih brodova, ali bi njihovo širenje na brojniju flotu moglo predstavljati novu sigurnosnu dilemu.

Svaki kineski razarač Tip 052D ubuduće bi mogao biti posmatran kao potencijalni nosač oružja namijenjenog napadu na velike površinske ciljeve, uključujući nosače aviona.

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