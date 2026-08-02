Bez rerne i jaja: Ljetni tiramisu s kajsijama gotov za 15 minuta

Vreli ljetni dani traže lagane poslastice koje se pripremaju brzo, bez uključivanja rerne i dugog stajanja u kuhinji. Upravo zato tiramisu s kajsijama može biti savršen izbor – zadržava kremastu teksturu čuvenog italijanskog deserta, ali dobija potpuno novo, osvježavajuće lice zahvaljujući jednom od najljepših sezonskih plodova.

Ova verzija priprema se bez jaja, gotova je za svega petnaestak minuta, a nakon nekoliko sati hlađenja u frižideru pretvara se u desert kojem je teško odoljeti. Sočne kajsije, maskarpone i piškote čine spoj koji je idealan uz popodnevnu kafu ili kao lagani završetak ljetnog ručka.

Zašto su kajsije savršen izbor za ljetni tiramisu?

Dok klasični tiramisu prepoznajemo po aromi espresa i kakaa, u ovoj varijanti glavnu ulogu imaju zrele kajsije. Njihova prirodna slatkoća i blaga kiselost odlično se slažu s bogatim maskarpone kremom, pa desert djeluje laganije i osvježavajuće.Kajsije se kratko kuhaju sa smeđim šećerom, čime dobijaju gust i aromatičan sirup koji dodatno obogaćuje svaki sloj poslastice.

Sastojci:

300 g svježih kajsija

400 g maskarpone sira

300 ml slatke pavlake

60 g šećera u prahu

15 g smeđeg šećera

100 ml mlijeka

1 duplo pakovanje piškota

bijela čokolada za dekoraciju

Priprema:

Operite kajsije, prepolovite ih, odstranite koštice i isijecite na sitne kockice. Stavite ih u šerpu zajedno sa smeđim šećerom i kuhajte na srednjoj temperaturi oko 15 minuta, dok voće ne omekša, a sok se blago ne zgusne. Ostavite da se potpuno ohladi.

U posebnoj posudi umutite slatku pavlaku sa šećerom u prahu, zatim dodajte maskarpone i kratko mutite dok ne dobijete gladak i čvrst krem. Pazite da ne mutite predugo kako krem ne bi postao zrnast,piše Avaz

Piškote kratko umočite u mlijeko i slažite u posudu, zatim dodajte sloj krema i pripremljenih kajsija. Ponavljajte postupak dok ne potrošite sastojke. Završite slojem krema i ukrasite bijelom čokoladom.

Ostavite tiramisu nekoliko sati u frižideru da se dobro ohladi i sjedine svi ukusi. Rezultat je lagan, kremast i osvježavajući ljetni desert koji će oduševiti sve ljubitelje slatkih zalogaja.

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