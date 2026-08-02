Džeko stigao u Njemačku: Slijede ljekarski pregledi i potpis novog ugovora sa Šalkeom

Kapiten reprezentacije BiH Edin Džeko je stigao u Njemačku kako bi prošao ljekarske preglede prije potpisa novog jednogodišnjeg ugovora sa Šalkeom.

Džeko se vratio u Njemačku nakon što je u petak boravio u Sarajevu kako bi sa suprugom Amrom prisustvovao koncertu Dine Merlina na Koševu.

Prvi dio ljekarskog pregleda spočinje danas. Drugi dio ljekarskog pregleda i potpisivanje njegovog jednogodišnjeg ugovora kao slobodnog igrača zakazani su za ponedjeljak.

Prema saznanjima njemačkih novinara, Džeko bi u novim ugovorom u Šalkeu trebao zarađivati oko milion eura godišnje.

Iskusni napadač je u prethodnom periodu ostavio sjajan utisak u Gelzenkirhenu.

Nastupajući za Šalke u njemačkoj drugoj ligi, Džeko je odigrao 11 utakmica, postigao šest golova i upisao tri asistencije, čime je bio jedan od ključnih faktora u povratku kluba u najviši rang njemačkog fudbala

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