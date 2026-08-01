U Zagorju nađeni mrtvi otac i dvoje djece. Otac ubio djecu pa sebe?

No, prema neslužbenim informacijama, koje su se mogle čuti na licu mjesta, čini se da je otac ubio svoje dvoje djece, zapalio kuću a zatim ubio i sebe. Prije toga na Facebooku je ostavio poruku iz koje se može iščitati da se treba osvetiti supruzi. RTL Danas javlja kako su im potvrdili iz Ministarstva socijalne politike da obitelj nije bila pod tretmanom Zavoda za socijalni rad,piše Index

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