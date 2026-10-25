Tel Aviv na nogama: Hiljade Izraelaca protestovale protiv Netanyahua

Protest je organiziralo Vijeće 7. oktobra (October Council), grupa koju su osnovale porodice žrtava i talaca koje su palestinski militanti oteli 7. oktobra 2023. godine. Grupa zahtijeva utvrđivanje odgovornosti za propuste zbog kojih nije spriječen napad Hamasa, koji je pokrenuo rat u Gazi.

Prema izvještajima izraelskih medija, na skupu su učestvovali lideri četiri najveće opozicione stranke, među kojima je bio i Gadi Eisenkot, bivši načelnik Generalštaba izraelske vojske, koji prema anketama vodi tijesnu utrku s Netanyahuom. Okupljeni su ga dočekali toplim aplauzom.

„Tri dana uoči izbora održat ćemo završni događaj kojim obilježavamo tri godine borbe za otkrivanje istine, utvrđivanje odgovornosti i uspostavljanje državne istražne komisije“, objavilo je Vijeće 7. oktobra na društvenoj mreži X uoči skupa.

Najnovije ankete objavljene prije nego što je u petak navečer stupila na snagu zabrana objavljivanja istraživanja javnog mnijenja pokazale su da nijedan politički blok neće osvojiti većinu mjesta u izraelskom parlamentu. Prema anketi javnog emitera KAN, od ukupno 120 mjesta u Knesetu, 52 bi pripala bloku koji predvodi Eisenkot, a 50 Netanyahuovom bloku. Preostala mjesta pripala bi strankama koje nisu svrstane ni uz jedan od ta dva bloka, uključujući arapske stranke.

Reporter AFP-a javio je da hiljade ljudi marširaju s centralnog Rabinovog trga prema Trgu talaca, mjestu koje je ranije bilo jedno od glavnih okupljališta demonstranata koji su zahtijevali oslobađanje osoba zatočenih u Gazi.

„Oni koji nas vode posljednje četiri godine, otkako je Netanyahuova vlada preuzela dužnost krajem 2022. godine, obavljaju svoj posao na užasan način“, izjavila je za AFP, neposredno prije početka skupa, 68-godišnja Hadas Feuershtein.

„Izrael nikada nije bio u ovakvoj situaciji“, dodala je.

Uoči protesta, Vijeće 7. oktobra upozorilo je nadležne sigurnosne službe na moguće „provokacije“ pristalica vlasti.

Izraelska policija saopćila je u subotu navečer da je u Tel Avivu „uhapsila osumnjičenog zbog napada na članove osiguranja jedne javne ličnosti“. Izraelski mediji naveli su da je meta napada bio bivši premijer i lider opozicione stranke Naftali Bennett.

Protest je održan nakon višegodišnje kampanje izraelskog civilnog društva i opozicionih stranaka za osnivanje nezavisne istražne komisije koja bi ispitala sigurnosne propuste koji su prethodili napadu 7. oktobra.

Netanyahuova vlada odbija osnivanje takvog nezavisnog tijela, iako je Izrael u prošlosti često formirao slične komisije radi istrage velikih propusta državnih institucija.

Umjesto toga, vlada je predložila osnivanje „političke“ komisije, čiju bi polovinu članova imenovala vladajuća koalicija, a drugu polovinu opozicioni zastupnici.

Lideri opozicije, međutim, poručili su da će bojkotirati komisiju koju imenuju političari.

Kako se izborna kampanja bliži kraju, očekuje se da će Eisenkot i Bennett u nedjelju navečer održati odvojene završne skupove s biračima u Tel Avivu.

Bez „bbCoina“

Naama Bitterman, osamnaestogodišnja biračica koja prvi put izlazi na izbore, izjavila je na subotnjem skupu da je uvjerena kako će blok protiv Netanyahua, koji podržava, ostvariti prednost na izborima i poboljšati međunarodni ugled Izraela, narušen nakon tri godine ratovanja u Gazi, Libanu i Iranu, kao i porasta nasilja na okupiranoj Zapadnoj obali.

„Mislim da, ako pobijedimo — a pobijedit ćemo — možemo promijeniti način na koji nas ljudi širom svijeta vide“, rekla je za AFP.

Velika Britanija i nekoliko drugih zemalja uvele su sankcije koje se odnose na robu iz izraelskih naselja na Zapadnoj obali, kao odgovor na val napada doseljenika na Palestince i izgradnju naselja koju je odobrila Netanyahuova desničarska vlada.

U nastojanju da zaobiđe sve veću međunarodnu izolaciju Izraela, Netanyahu je u petak izjavio da bi ta zemlja možda morala razviti alternativnu digitalnu ekonomiju.

Netanyahu, koji je ranije zagovarao vojnu samodovoljnost Izraela, također je rekao da se višemilijardski paketi naoružanja koje osigurava ključni saveznik, Sjedinjene Američke Države, „neće nastaviti pristizati“.

Lideri opozicije u subotu su oštro kritikovali premijerov prijedlog.

Eisenkot je s dozom ironije predloženu paralelnu digitalnu valutu nazvao „bbCoin“, koristeći uobičajeni nadimak za premijera — Bibi.

„Netanyahu kaže da će se Izrael, ako ponovo bude izabran, odvojiti od globalne ekonomije. Nema kupovine putem interneta, nema ulaganja u visokotehnološki sektor, nema sigurnosti. Ne smijemo dozvoliti da bbCoin uništi Izrael“, napisao je na društvenoj mreži X.

Yair Lapid, bivši premijer i aktuelni lider opozicije, optužio je Netanyahua da „obećava izraelskim građanima da će, ako pobijedi na izborima, čekati u redu sat i po za hljeb, kao u Rusiji ili Iranu“,pišu Vijesti

„Ako pobijedi na izborima, upravo to će se dogoditi: bit će sankcija, neće biti sigurnosnog sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama… i neće biti izraelske ekonomije“, izjavio je Lapid u intervjuu za izraelski Kanal 12.

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