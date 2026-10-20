Svijet

I Milano se sprema za haos: Stiže 500 vojnika, uklanjaja se roba iz izloga

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Objavljeno prije 11 minuta

Italijanska vlada poslat će dodatnih 500 vojnika kako bi „odbranili Milano“ nakon dvodnevnih nereda tokom kojih su se demonstranti sukobili s policijom, pljačkali trgovine i uništavali imovinu, saopćio je potpredsjednik vlade Matteo Salvini.

Očekuje se da će raspoređivanje vojnika biti dio paketa sigurnosnih mjera o kojima bi vlada trebala odlučivati na današnjoj sjednici. Ova odluka donesena je u trenutku kada su trgovine u centru Milana počele ranije zatvarati vrata i prekrivati izloge daskama, strahujući od ponovnog izbijanja nasilja u italijanskom finansijskom centru, piše Guardian.„Od riječi do djela: još 500 vojnika za odbranu Milana“, napisao je na društvenim mrežama Salvini, čelnik desničarske stranke Liga, koja je dio vladajuće koalicije.

Palili kontejnere za smeće

Većina trgovina u luksuznoj milanskoj trgovačkoj četvrti Via Montenapoleone, u kojoj se nalaze brendovi poput Chanela, Tiffanyja i Diora, iz predostrožnosti je uklonila robu iz izloga. Ulicom su patrolirali policajci, dok je nekoliko turista posmatralo situaciju.

Nekoliko stotina demonstranata s kapuljačama, među kojima su, kako se vjeruje, mnogi maloljetnici, tokom vikenda palilo je kontejnere za smeće i pljačkalo trgovine u centru grada. Neredi su izbili nakon protesta održanog u subotu, koji je u početku bio miran, a čiji je cilj bio skrenuti pažnju na loše javne usluge i rastuće troškove života.

Među opljačkanim trgovinama bili su sportski lanci Decathlon i Arc’teryx te poslovnice telekomunikacijskog operatera Vodafone, pokazuju televizijski snimci. Modni brendovi Levi’s i Under Armour te Decathlon prekrili su izloge kartonom i drvenim pločama.

Italijanska premijerka Giorgia Meloni, pred kojom su naredne godine nacionalni izbori, osudila je nasilje te je jučer održala sastanak s ministrima i čelnicima sigurnosnih službi kako bi razmotrili situaciju.

„Vlada će odlučno odgovoriti na ove napade na državu, između ostalog i mjerama usmjerenim na suzbijanje maloljetničkog nasilja“, napisao je na društvenoj mreži X ministar vanjskih poslova Antonio Tajani, koji je, poput Salvinija, također potpredsjednik vlade.Prema pisanju lista Corriere della Sera, Meloni u okviru planiranih mjera razmatra produženje preventivnog pritvora za maloljetnike i obračun s maloljetničkim bandama. Razmatra se i ranije stupanje na snagu pojedinih odredbi postojećeg zakona o sigurnosti, koji se trenutno nalazi u parlamentarnoj proceduri.

Nemiri podsjećaju na one u Francuskoj

Italijanska policija saopćila je da je tokom nedjeljnih nereda u Milanu privela 271 mladu osobu. Neredima su prethodili sukobi u subotu u drugim gradovima na sjeveru Italije, uključujući Bolognu, Bresciu, Bergamo i Torino. Prema policijskom izvještaju objavljenom u nedjelju, u Torinu je uhapšeno 28 demonstranata,pišu Vijesti

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