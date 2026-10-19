Nove cijene struje u BiH: Privreda prva na udaru, domaćinstva čekaju mart

Cijena električne energije za privredu u Republici Srpskoj trebala bi biti povećana od januara naredne godine, dok bi za domaćinstva do promjene moglo doći u martu. To je najavljeno na današnjoj konferenciji za novinare zvaničnika Republike Srpske, uz poruku da je prioritet osigurati stabilno snabdijevanje električnom energijom tokom zime, piše Capital.Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je cilj da zimski period prođe bez restrikcija, navodeći da se cijena struje za domaćinstva neće mijenjati prije marta.

– Cilj je da se ova zima prođe bez restrikcija. Cijena struje neće se povećavati za domaćinstva. U martu će se tek vršiti nivelacija cijena za stanovništvo. Za privredu hoće – rekao je Dodik.

Poručio je da građani mogu biti spokojni kada je riječ o snabdijevanju, ali je istakao da će oni koji se griju na električnu energiju morati računati i na troškove takvog načina grijanja.Dodik je najavio da će proizvodnja električne energije biti osigurana te da bi do kraja godine trebao biti donesen zakon o strateškoj infrastrukturi.

– Mjerama države ćemo sve iznivelisati i cilj nam je da ostanu zaštićene porodice i potrošači mogu da budu sigurni u ovu cijenu električne energije do marta. U martu ćemo izvršiti nivelacije i svi moraju biti svjesni da se to mora uraditi – izjavio je Dodik.

Najavljena eksploatacija uglja u Ugljeviku

Premijer Republike Srpske Savo Minić najavio je pripremu eksploatacije uglja na kopu Ugljevik Istok 2. Prema njegovim riječima, nabavka mehanizacije i opreme potrebne za funkcionisanje termoelektrane trebala bi biti realizovana direktnim sporazumima i međunarodnim ugovorima.

– Ide lex specialis. Nedopustivo je da čekamo ostavinske rasprave za eksproprijaciju – rekao je Minić, najavljujući poseban zakonski pristup rješavanju pitanja eksproprijacije.

Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić poručio je da nema prodaje niti privatizacije Elektroprivrede Republike Srpske, naglašavajući da država želi zadržati snažan utjecaj u energetskom sektoru.

– Potrebno je u ovih nekoliko dana da se nastavi kontinuirana proizvodnja. Svi treba da budu svjesni trenutka i da pojačaju radnu disciplinu – rekao je Đokić.

Najavljena hitna nabavka uglja

Generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović najavio je hitnu nabavku uglja, koja bi, kako je naveo, trebala omogućiti rad termoelektrane.

– Vlada kontinuirano drži socijalnu cijenu električne energije. Nema jeftinijeg energenta u Evropi kao što je električna energija u Republici Srpskoj – rekao je Petrović,piše Avaz

Najave o promjenama cijena dolaze u trenutku kada zvaničnici kao prioritet ističu stabilnu proizvodnju i snabdijevanje tokom zime. Konkretni iznosi budućih poskupljenja nisu navedeni na konferenciji za novinare.

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