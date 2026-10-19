Bill Gates upozorava: AI bi već naredne godine mogao izazvati talas cyber napada

Prema njegovim procjenama, najveća neposredna opasnost nije da će vještačka inteligencija samostalno izmaći ljudskoj kontroli, već da bi moćni AI alati mogli završiti u rukama kriminalaca koji će ih koristiti za svoje ciljeve.

Gates posebno upozorava na mogućnost uklanjanja sigurnosnih ograničenja koja bi trebala spriječiti zloupotrebu ove tehnologije. Takvi alati mogli bi napadačima olakšati krađu podataka, ucjene i izazivanje poremećaja u finansijskim i drugim važnim sistemima.

Tri velika rizika vještačke inteligencije

Osim cyber kriminala, Gates je ranije izdvojio još nekoliko izazova koje donosi ubrzani razvoj AI tehnologije.

Gubitak radnih mjesta: Automatizacija bi mogla smanjiti potrebu za pojedinim zanimanjima, iako će istovremeno nastajati novi poslovi i mijenjati se postojeći.

Zloupotreba tehnologije: Vještačka inteligencija može omogućiti uvjerljivije prevare, sofisticiranije napade i širenje lažnih fotografija, snimaka i audiozapisa, poznatih kao deepfake sadržaji,pišu Vijesti

Utjecaj na djecu: Pretjerano oslanjanje na AI moglo bi utjecati na razvoj društvenih vještina, samostalnog razmišljanja i sposobnost prepoznavanja manipulacija.

Gates smatra da sigurnosne mjere i zakonski propisi moraju pratiti brzinu razvoja tehnologije. Iako upozorenja ne znače da će se svi navedeni scenariji ostvariti, ona ukazuju na potrebu ozbiljnije zaštite digitalnih sistema.

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