Fudbal

Večeras staje sve: PSG i Barcelona igraju derbi svih derbija

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Objavljeno prije 2 sata

Liga prvaka se nakon reprezentativne pauze vraća ubrzanim tempom, a već ove sedmice dolazi nam 3. kolo.

Ono nam donosi najveći mogući derbi u ovom trenutku i sudar dvije najjače ekipe u Evropi – PSG-a i Barcelone.

Šta reći o ovom duelu? Sudar dvostrukog uzastupnog prvaka Evrope sa najjefikasnijim timom liga petice. Golovi u najavi.

Posebno će biti zanimljiv sudar trenera – Enriquea i Flicka, ali i efikasnih napada sa obje strane koje predvode Dembele i Yamal.

Večeras ćemo gledati i dva zmaja – Esmira Bajraktarevića u dresu PSV-a, te najboljeg strijelca dosadašnjeg toka Lige prvaka, Ermedina Demirovića,pišu Vijesti

Ovo kolo donosi nam još nekoliko zanimljivih duela. Ovo su svi:

Fenerbahce – Slavia

Sabah – Dortmund

Manchester City – AEK

Roma – Slovan

Liverpool – Villarreal

Napoli – Bodo

Porto – PSV

Stuttgart – Atletico Madrid


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