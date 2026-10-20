Firma nudi stotine hiljada eura za odlazak: Interes je toliki da je sistem pao

Interes za odlazak toliko je velik da je interni portal na kojem zaposlenici mogu provjeriti svoje ponude privremeno prestao raditi. BMW je u međuvremenu privremeno obustavio program kako bi obradio pristigle zahtjeve.

Prema informacijama njemačkog Handelsblatta, pojedini zaposlenici mogu dobiti više od 650.000 eura za sporazumni raskid ugovora o radu. Riječ je o izuzetno visokim otpremninama, čak i za njemačku automobilsku industriju.

Takvi iznosi nisu pravilo, već se odnose na pojedinačne slučajeve. BMW nije želio potvrditi konkretne iznose, uz obrazloženje da ne komentariše pojedinačne ugovore sa zaposlenicima.

Zaposlenici pohrlili na portal, sistem nije izdržao

BMW je 8. oktobra pokrenuo program dobrovoljnih odlazaka. Desetine hiljada zaposlenika dobile su obavijesti da putem internog portala mogu provjeriti koliko bi im kompanija isplatila ako odluče otići.

Odaziv je bio toliko velik da portal nije izdržao opterećenje i privremeno je prestao raditi.

BMW je potvrdio izuzetno veliko interesovanje zaposlenika za ponuđene uslove, ali nije zvanično potvrdio da je upravo veliki broj posjeta uzrokovao tehničke probleme.

Prema izvještajima njemačkih medija, kompanija je nekoliko dana nakon pokretanja privremeno obustavila program kako bi obradila pristigle zahtjeve. Nije poznato kada će ponovo omogućiti nove prijave,pišu Vijesti

Planiraju ukinuti 8.000 radnih mjesta

BMW do kraja 2027. godine namjerava ukinuti oko 8.000 radnih mjesta širom svijeta. Program dobrovoljnih odlazaka u Njemačkoj namijenjen je za približno 40.000 zaposlenika, prvenstveno onih u administraciji, menadžmentu, istraživanju i razvoju.

Zaposlenici koji neposredno rade u proizvodnji nisu obuhvaćeni tim programom.

Visina otpremnine prvenstveno zavisi od plate i godina provedenih u kompaniji. BMW zaposlenicima nudi i dodatne premije ako pristanu otići ranije.

Prema dokumentima u koje je Handelsblatt imao uvid, predviđeni su datumi odlaska 31. mart i 31. oktobar 2027. godine.

Otpremnine se mogu isplatiti odjednom ili u ratama, a zaposlenici pod određenim uslovima mogu dio novca usmjeriti u penzijsku štednju.

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