Meteorolozi upozoravaju: Stiže obilna kiša i udari vjetra od 80 km/h

Danas će prevladavati pretežno vedro i toplo vrijeme, uz umjeren do pojačan jugozapadni vjetar. Jutro će biti svježe, a temperature će se kretati od 8 do 25 stepeni.

U večernjim satima moguće je postupno naoblačenje s kišom.

Za regiju Mostar od večeras u 22 sata do 21. oktobra u 21:59 sati na snazi je žuto upozorenje zbog vjetra čiji udari mogu dosezati i prelaziti 40 kilometara na sat.

U BiH se tokom narednih sedam dana očekuje promjenjivo vrijeme, pri čemu će prva polovica tjedna biti obilježena izraženijim padavinama.

U srijedu se očekuju obilna kiša i jak vjetar, dok bi se u četvrtak kiša trebala nastaviti, mjestimice uz pljuskove i grmljavinu.

Petak bi trebao donijeti smirivanje i manje oborina, no od subote do ponedjeljka ponovno se očekuju kiša i pljuskovi.

Dnevne temperature u nizinama kretat će se između 20 i 25 stepeni, dok će u planinskim predjelima biti osjetno hladnije,pišu Vijesti

Upozorenja zbog jakog vjetra izdana su i za više drugih regija u Bosni i Hercegovini.

Za Bihać i Livno najavljeni su udari vjetra od najmanje 60 kilometara na sat, dok se u Banjoj Luci očekuju udari između 40 i 60 kilometara na sat, a u planinskim dijelovima regije i do 80 kilometara na sat.

Za Trebinje su najavljeni udari vjetra od 40 do 60 kilometara na sat, ali i obilnije oborine od 20 do 40 milimetara u 24 sata.

Upozorenja zbog jakog vjetra izdana su i za Sarajevo, Višegrad i Foču

Facebook komentari