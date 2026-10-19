Francuska uvodi policijski sat

Premijer Sébastien Lecornu zatražio je od lokalnih vlasti da uvedu ciljane mjere i u drugim gradovima pogođenim nasiljem, ne isključujući mogućnost proglašenja vanrednog stanja ukoliko se situacija pogorša.

Istovremeno se produbljuje politička kriza zbog propusta u održavanju javnog reda i mira. Ministar unutrašnjih poslova Laurent Nuñez ponudio je ostavku nakon što je priznao da je policija u pojedinim gradovima izgubila kontrolu nad situacijom. Predsjednik Emmanuel Macron odbio je njegovu ostavku i zatražio hitnu promjenu policijske taktike.

Ograničenja u Parizu i drugim gradovima

Pariška policijska prefektura zabranila je okupljanja od 20 sati u određenim dijelovima grada, objavio je AFP. Noćni policijski sat, koji traje od 23 sata u ponedjeljak do šest sati u utorak, uveden je na Trgu Republike i u trgovačkoj četvrti Les Halles, gdje su tokom vikenda zabilježeni nasilje i pljačke.

Za vrijeme trajanja policijskog sata zabranjeni su ulazak i zadržavanje na tim područjima. Vlasti navode da je cilj mjera zaštita građana i imovine te sprečavanje novih napada na trgovine i javne objekte.

Slične mjere uvedene su i u drugim dijelovima Francuske. U Lilleu i još nekoliko gradova na sjeveru zemlje maloljetnicima je zabranjeno kretanje od 20 do šest sati tokom naredne dvije noći. U Nici policijski sat za mlađe od 18 godina počinje u 21 sat, dok su u Marseilleu javna okupljanja i demonstracije zabranjeni od podneva do 20 sati.

Premijer ne isključuje vanredno stanje

Lecornu je naglasio da policijski satovi moraju biti ograničeni na područja u kojima postoji najveći rizik od novih nereda,pišu Vijesti

„Nema govora o tome da se cijeli Pariz stavi pod policijski sat. To nema smisla“, poručio je nakon sastanka međuministarskog kriznog štaba.

Premijer je objasnio da je nasilje koncentrirano u pojedinim gradskim četvrtima, zbog čega mjere moraju biti prilagođene sigurnosnoj situaciji na terenu.

Vlasti nastoje spriječiti nove incidente i uspostaviti kontrolu, dok politički pritisak raste zbog načina na koji su nadležni odgovorili na višednevne nerede.

Facebook komentari