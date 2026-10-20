Svijet

Tramp šokirao izjavom o Parizu: “Vrlo brzo bit će muslimanski grad”

4.8K  
Objavljeno prije 16 minuta

Rekao sam Emanuelu: zatvori granice, izjavio je Tramp

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je u ponedjeljak da će Pariz „vrlo brzo biti muslimanski grad“, ponovo optužujući imigraciju i francuskog predsjednika Emanuela Makrona (Emmanuel Macron) za nasilne nerede u Francuskoj.Kao što znate, Pariz će vrlo brzo biti muslimanski grad, a to nije bio dogovor – rekao je Tramp novinarima ispred Bijele kuće, odgovarajući na pitanje o neredima koji su prethodnih dana zahvatili Francusku.

Ponovio je da je još ranije upozoravao Makrona kako pravi veliku grešku dopuštajući ulazak ljudima iz cijelog svijeta u Francusku.

– Rekao sam Emanuelu: zatvori granice. Ono što se dešava u Francuskoj ima veze s imigracijom. Ne sa školama, ni sa čim drugim – izjavio je Tramp.

Istog dana oglasio se i na društvenoj mreži Truth Social, gdje je napisao da su migranti preuzeli Francusku, pozivajući Pariz da što prije zatvori granice.

Francuske vlasti su u ponedjeljak uvele policijski sat u pojedinim dijelovima Pariza, Lila i Nice. Prema podacima francuskog ministra unutrašnjih poslova Lorana Nuneza (Laurent Nuñez), u subotu je uhapšeno 1.800 osoba, dok je više od 500 policajaca, žandara i vatrogasaca povrijeđeno.Nunez je za nasilje optužio krajnju ljevicu i pljačkaše, ne spominjući imigraciju,piše Avaz


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh