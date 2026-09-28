Tajni susret u Abu Dabiju: Netanjahu se sastao sa šeikom Muhamedom

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) tajno se sastao s predsjednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) šeikom Muhamedom bin Zajedom Al Nahjanom (Mohamed bin Zayed Al Nahyan) u Abu Dabiju (Dhabiju), objavili su u nedjelju izraelski mediji.Izraelski Channel 12 objavio je da je Netanjahu privatnim avionom otputovao u prijestolnicu Emirata, gdje se sastao sa šeikom Muhamedom i proveo dan.

Izraelski javni emiter KAN objavio je da Netanjahuov ured nije najavio posjetu, koja se, prema navodima ovog medija, dogodila usred kontroverze zbog niza medijskih objava o obavještajnim upozorenjima koja je navodno dobio uoči napada palestinske grupe Hamas na Izrael 7. oktobra 2023. godine.

Dobio upozorenje

New York Times je u petak objavio da je Netanjahu prije napada Hamasa dobio povjerljivo upozorenje od predsjednika UAE-a, ali ga nije proslijedio čelnicima izraelskih sigurnosnih službi,piše Avaz

KAN je objavio da je Netanjahu putovao privatnim avionom u vlasništvu neimenovanog izraelskog biznismena, koji visoki izraelski zvaničnici koriste za međunarodna putovanja.

Avion je, prema navodima emitera, poslijepodne poletio s aerodroma Ben Gurion i sletio u Abu Dabi u 15:10 sati po lokalnom vremenu (11:10 GMT). Za Izrael je poletio u 19:10 sati (15:10 GMT), četiri sata kasnije, a sletio nešto poslije 22 sata (19:00 GMT).

Koristio isti avion

KAN je naveo da je Netanjahu isti avion koristio i tokom putovanja u Abu Dabi za vrijeme rata s Iranom.

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