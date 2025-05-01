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Septembarske penzije stižu prije izbora

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Objavljeno prije 1 sat

Septembarske penzije u bh. entitetu RS, za čiju je isplatu obezbijeđeno 187 miliona KM, biće isplaćene u četvrtak, 1. oktobra, saopšteno je iz Ministarstva finansija RS.

Odlukama Vlade RS o redovnim i vanrednim usklađivanjima penzije su u 2026. godini veće za 10 odsto u odnosu na prošlu godinu, a u avgustu je s ciljem unapređenja materijalnog položaja svih korisnika penzija u RS isplaćena jednokratna pomoć”, kazali su iz Vlade RS.

Isplata penzija u RS unazad 10 godina je do 10. u mjesecu.

Penzije u RS od avgustovske isplate veće su za 3,55 posto.

Najniža penzija za penzijski staž do 15 godina sada iznosi 361 KM, dok je prosječna penzija 724 KM. To znači da je najniža penzija povećana za oko 12 KM, a prosječna za 26 KM,pišu Vijesti

Penzije u RS povećane su i početkom godine, za 6,45 posto.

Prosječnu penziju ili manje od tog iznosa prima oko 102.300 penzionera, što čini približno 34,5 posto ukupnog broja penzionera u RS.


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