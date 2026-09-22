Svijet

Tajfun pogodio Japan: Četvero poginulih, talasi visoki i do pet metara

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Objavljeno prije 20 minuta

Najmanje četiri osobe su poginule, dok se šest vodi kao nestalo nakon što je tajfun Dužuan donio rekordne padavine istočnom Japanu, izazvavši klizišta, poplave i ozbiljne poremećaje u saobraćaju.

 Tajfun - Agencije

Japanska meteorološka agencija izdala je najviši stepen upozorenja na klizišta za dijelove ostrva Izu, uključujući Ošimu. Policija, vatrogasne službe i spasilački timovi tragaju za nestalim osobama u prefekturama Čiba i Kanagava, gdje se aktiviralo više klizišta u blizini naseljenih područja.

Meteorolozi upozoravaju da opasnost nije prošla ni nakon prestanka padavina, jer je tlo zasićeno vodom, što povećava rizik od novih odrona i poplava.

Posljedice nevremena osjetile su i desetine hiljada domaćinstava. Prema podacima Tokijske električne mreže, bez struje je ostalo više od 48.000 domaćinstava u četiri prefekture, dok su željezničke kompanije obustavile ili otkazale dio linija.

Tajfun je donio i snažne vjetrove te visoke talase duž pacifičke obale istočnog i sjeveroistočnog Japana. Za područja Kanto i Tohoku prognozirani su talasi visoki i do pet metara.


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