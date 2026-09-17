Tramp: Čeka me velika odluka, želim li potpuno uništiti Iran ili ne?

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da se približava donošenju odluke o tome hoće li SAD ponovo pokrenuti vojne napade na Iran. Njegova izjava dolazi u trenutku novih tenzija u Hormuškom moreuzu, uprkos memorandumu potpisanom u junu kojim je bilo predviđeno ponovno otvaranje moreuza kao dio koraka ka širem mirovnom sporazumu, piše Axios.Čeka me velika odluka. Želim li krenuti na njih i potpuno ih uništiti ili ne? To je ozbiljna stvar. Sa mnom se nikada ne zna, sve je moguće – rekao je Tramp.

Sastanak s liderima Zaljeva

Tramp bi se narednog utorka trebao sastati s liderima Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara, Bahreina, Kuvajta i Omana.

Sastanak će biti održan na marginama Opće skupštine UN-a u Njujorku, a razgovarat će se o narednoj fazi sukoba.

– Želim vidjeti gdje stoje i kako im ide. Puno smo ih štitili – rekao je Tramp.

Američki predsjednik ranije je kazao da mu se Iran direktno obratio i da želi postići dogovor.

Nakon što je sinoć sletio u Sjevernu Karolinu, Tramp je novinarima rekao: “Žele postići dogovor. Vidjet ćemo kako će to završiti.”

Nada u završetak rata

Na pitanje u kojoj se fazi rata nalaze Sjedinjene Američke Države, Tramp je rekao da se nada kako se sukob približava kraju,piše Avaz

– Nadam se da se približavamo kraju rata – poručio je.

SAD i Izrael pokrenuli su u februaru velike zračne napade na Iran. Meta su bile vladine zgrade, vojni objekti, raketna infrastruktura i sistemi protuzračne odbrane.

Iran je odgovorio napadima projektilima i dronovima na Izrael i američke baze širom regije.

Sukob se u međuvremenu proširio, dok diplomatski napori usmjereni na okončanje neprijateljstava i dalje traju.

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