Američki Kongres treći put glasao za kraj rata s Iranom

Rezolucija je u utorak kasno navečer usvojena rezultatom 220 prema 204 glasa. Glasanje je bilo slično prethodnim pokušajima ovog ljeta, uz nekoliko republikanaca više koji su se pridružili svim demokratama u podršci okončanju sukoba.

Nijedna od dosadašnjih rezolucija nije stigla na Trumpov sto, gdje bi predsjednik gotovo sigurno stavio veto na takvu mjeru.

“Sjećate li se kada je Donald Trump rekao da će ovaj rat trajati samo nekoliko sedmica?”, rekao je demokratski zastupnik Seth Moulton iz Massachusettsa, bivši marinac koji je učestvovao u ratu u Iraku i koji je pokrenuo inicijativu za novu rezoluciju.

Moulton je poručio da je vrijeme da Kongres “zaista postavi teška pitanja, kako to Ustav nalaže, umjesto da bude podređen još jednoj administraciji koja zagovara rat”.

Republikanski zastupnik Brian Mast s Floride, predsjedavajući Odbora za vanjske poslove Zastupničkog doma, postavio je pitanje koje bi vojne resurse demokrate željele povući iz regije, navodeći da Iran i dalje predstavlja prijetnju.

Mast je rekao da je Trump protiv “beskonačnih ratova” i da upravo to pokušava okončati, odnosno višedecenijska neprijateljstva između SAD-a i Irana.

“Oni predstavljaju stalnu i kontinuiranu prijetnju Sjedinjenim Američkim Državama”, rekao je Mast. “Dosta je.”

Posljednje glasanje o ratu prije izbora

Ovo bi moglo biti posljednje glasanje Zastupničkog doma o ratu s Iranom prije izbora za Kongres, na kojima će ovaj međunarodni sukob imati značajnu ulogu u političkim kampanjama. Rat koji je Trump pokrenuo 28. februara traje već gotovo sedam mjeseci, uz povremene prekide i nastavke smrtonosnih raketnih napada koji su izazvali velike posljedice širom regije.

Američki zakonodavci krajem sedmice odlaze kućama kako bi se gotovo u potpunosti posvetili kampanji. Do izbora je ostalo manje od 50 dana, a njima će biti odlučeno koja će stranka kontrolisati Kongres, dok demokrati pokušavaju preuzeti vlast od republikanaca.

Građani se istovremeno suočavaju s visokim cijenama, posebno goriva na benzinskim pumpama, jer sukob remeti protok nafte kroz strateški važan Hormuški moreuz.

Ured za budžet Kongresa (CBO) saopćio je u utorak da je rat do 1. augusta koštao više od 38 milijardi dolara. Procjenjuje se da sukob, zavisno od intenziteta borbi, američki budžet trenutno košta između dvije i tri milijarde dolara mjesečno.

CBO također procjenjuje da će zbog rata inflacija do ulaska u 2027. godinu biti za 0,5 procentnih poena viša nego što se ranije očekivalo.

Trump je nakon pobjede na drugim predsjedničkim izborima obećavao da neće uvlačiti SAD u strane ratove, a njegove akcije protiv Irana sada imaju značajan utjecaj i na Republikansku stranku, koja kontroliše i Zastupnički dom i Senat. Prema anketi AP-NORC-a iz jula, većina Amerikanaca smatra da rat s Iranom nije vrijedio borbe.

U prethodnim glasanjima u Zastupničkom domu četiri republikanca glasala su za zaustavljanje rata s Iranom. Taj broj povećan je na sedam tokom utorkovnog glasanja.

Među njima su bili republikanski zastupnici iz saveznih država koje se smatraju važnim za izbore, Zachary Nunn iz Iowe i Mariannette Miller-Meeks, kao i Nancy Mace iz Južne Karoline, koja se neće ponovo kandidovati.

Rezoluciju su podržali i republikanci Tom Barrett iz Michigana, Warren Davidson iz Ohija, Brian Fitzpatrick iz Pennsylvanije i Thomas Massie iz Kentuckyja, zajedno sa svim demokratama.

Ratne ovlasti Kongresa na testu

Kongres je u više navrata pokušavao promijeniti tok rata s Iranom, ali nastojanja da se ograniče vojne akcije Trumpove administracije i dalje imaju male izglede za uspjeh sve dok predsjednik može blokirati ili staviti veto na takve mjere. Zastupnički dom je prvu rezoluciju o ratnim ovlastima usvojio u junu, a drugu u julu. Obje su imale za cilj zaustaviti američke vojne operacije u Iranu.

Senat je također, nakon desetog pokušaja, usvojio rezoluciju kojom se traži okončanje sukoba. Međutim, republikanski senatori su već narednog dana promijenili stav nakon što ih je Trump kritikovao tokom sastanka iza zatvorenih vrata.

Američki Ustav daje Kongresu ovlasti da objavi rat, ali predsjedniku, kao vrhovnom komandantu oružanih snaga, također daje mogućnost da pokrene određene vojne akcije. Zakon o ratnim ovlastima, donesen nakon rata u Vijetnamu, pokušao je preciznije ograničiti predsjedničke ovlasti. Prema tom zakonu, za dugotrajnije vojne operacije potrebna je saglasnost Kongresa nakon 60, odnosno najkasnije 90 dana.

Predsjedavajući Zastupničkog doma Mike Johnson u utorak je na konferenciji za novinare priznao da je potrebno smanjiti cijene goriva,pišu Vijesti

Međutim, republikanski predsjedavajući rekao je da vjeruje kako sukob s Iranom ulazi u „novu fazu“, dok saveznici povećavaju napore na stabilizaciji regije.

Kada se to dogodi, rekao je Johnson, „vidjet ćete, kao što je predsjednik rekao, da će cijene goriva ponovo pasti, a s njima će pasti i cijene namirnica“. Johnson je rekao da Trump očekuje takav razvoj događaja nakon izbora, dodajući:

“Volio bih da se to dogodi danas.”

Facebook komentari