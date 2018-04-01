Saudijska Arabija prekinula isporuke nafte Evropi: Poljska hitno traži alternativu

Saudijska Arabija smanjila je isporuke sirove nafte Evropi nakon što su napadi dronovima oštetili njen ključni naftovod prema Crvenom moru, zbog čega evropski kupci, među kojima je i Poljska, hitno traže alternativne izvore.Trgovački i brodarski izvori rekli su Reutersu da je Rijad obavijestio evropske kupce kako će dio tereta sirove nafte predviđenih za ukrcaj u septembru biti otkazan. Istovremeno je privremeno obustavljen ukrcaj nafte u luci Janbu na Crvenom moru.

Napadi su oštetili saudijski naftovod Istok–Zapad, dug oko 1.200 kilometara, koji je posljednjih mjeseci imao ključnu ulogu u izvozu nafte iz Saudijske Arabije prema Crvenom moru, zaobilazeći Hormuški moreuz.

Saudijska Arabija za napade je okrivila iračke paravojne grupe, dok Reuters u izvještaju navodi da su napadi povezani s Hutima. Naftovod je zbog oštećenja zatvoren u petak, a vrijeme potrebno za popravak još nije poznato. Procjene izvora kreću se od nekoliko dana do pet ili šest sedmica.

Ključan Hormuz

Zbog prekida izvoza preko Crvenog mora, Rijad bi mogao pokušati povećati isporuke kroz Hormuški moreuz, koristeći takozvane „tamne pošiljke“, odnosno transporte kod kojih se otežava praćenje kretanja tankera.

Takav način izvoza već koriste Ujedinjeni Arapski Emirati i Irak. Prema trgovačkim izvorima, tim putem proizvođači iz Zaljeva trenutno uspijevaju izvoziti između sedam i devet miliona barela dnevno, što je svega 30 do 40 posto količina koje su izvozili prije početka sukoba.Poremećaji su odmah utjecali na tržište. Cijena terminskog Brenta u utorak je porasla na 108,75 dolara po barelu, dok su cijene fizičkih tereta u Evropi dostigle oko 122 dolara. U srijedu je Brent blago pao na oko 107,82 dolara, ali su zabrinutost zbog ograničene ponude i dalje prisutna.

Saudijska Arabija je od 7. do 13. septembra ukrcala 22 miliona barela nafte na 12 tankera u terminalima Ras Tanura i Juajmah, što je znatno više od šest do sedam tankera sedmično tokom prethodne tri sedmice.

Nova nafta

Poljska naftna kompanija Orlen našla se među evropskim kupcima koji pokušavaju nadoknaditi moguće gubitke saudijske nafte. Kompanija je počela tražiti terete iz Sjevernog mora i drugih udaljenijih regija.

Saudi Aramco je od 2022. godine najveći dobavljač sirove nafte za Orlen i trenutno pokriva oko 40 posto njegovih potreba. Zahvaljujući saudijskoj nafti, Poljska je smanjila zavisnost od ruskih energenata, ali je istovremeno postala značajno oslonjena na jednog velikog dobavljača.

Iz Orlena su poručili da zasad nema neposrednih poremećaja u snabdijevanju njihovih rafinerija te da kompanija aktivno upravlja zalihama i nabavkom.

Ipak, pet izvora iz industrije potvrdilo je Reutersu da Orlen intenzivno traži zamjenske terete. Kompanija je već kupovala naftu iz Sjevernog mora, uključujući vrste Grane, Johan Sverdrup i Johan Castberg, dok je raspisivala tendere i za američki WTI Midland, kazahstanski CPC Blend, alžirsku i gvajansku naftu.

Orlen upravlja rafinerijama u Poljskoj, Litvaniji i Češkoj. Prema podacima Kplera, luka Gdanjsk je od početka godine primala oko 160.000 barela saudijske nafte dnevno, dok je litvanska luka Butinge primala oko 63.000 barela dnevno,piše Avaz

Strah od novog udara

Najnoviji poremećaj dolazi u trenutku kada je globalno tržište nafte već pod snažnim pritiskom zbog ograničenog prometa kroz Hormuški moreuz i napada na energetsku infrastrukturu.

Saudijski naftovod Istok–Zapad može preusmjeriti oko četiri miliona barela dnevno, što predstavlja približno četiri posto globalne ponude nafte. Njegovo duže zatvaranje zato bi moglo dodatno pojačati pritisak na cijene.

Istovremeno, američki ministar energetike Kris Rajt (Chris Wright) rekao je da očekuje da bi naftovod mogao ponovo biti operativan u roku od nekoliko dana, iako izvori iz industrije navode znatno duže rokove za potpuni završetak popravki.

Koliko će dugo trajati poremećaj i koliko će saudijskih tereta za Evropu biti otkazano još nije poznato. Za evropske rafinerije, međutim, svaki dodatni dan prekida znači veću potrebu za pronalaskom alternativne nafte i dodatni pritisak na cijene.

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