Fudbalski savez Srbije zbog ignorisanja poruke “Pravac Potočari“ ide pred UEFA-u

Memorijalni centar je još 7. septembra od Fudbalskog saveza Srbije zatražio pokretanje disciplinskog postupka zbog veličanja osobe pravosnažno osuđene za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine, kao i zbog poruke koja se direktno vezuje za Srebrenicu i Potočare. U prijavi je posebno ukazano na obavezu FSS-a da slučaj razmatra kroz antidiskriminacijske odredbe vlastitih disciplinskih pravila i standarde UEFA-e.

Međutim, u naknadno objavljenoj odluci FSS-a Crvena zvezda je sankcionisana zbog propusta u organizaciji utakmice, neadekvatnog pretresa navijača, kašnjenja početka susreta i upotrebe pirotehnike. U objavljenoj odluci nema naznake da su prikazivanje lika Ratka Mladića i poruka „Pravac Potočari“ tretirani kao poseban disciplinski prekršaj,pišu Vijesti

Memorijalni centar zbog toga je od UEFA-e zatražio da ispita da li je Fudbalski savez Srbije propustio adekvatno procesuirati ozbiljan slučaj diskriminatornog ponašanja i da li su time prekršene obaveze koje FSS ima kao članica UEFA-e.

U prijavi UEFA-i ukazano je i na relevantne antidiskriminacijske standarde evropskog fudbala, kao i na Fare Network vodič o diskriminatornim praksama, koji posebno naglašava značaj konteksta, simbola i veličanja osuđenih počinilaca pri procjeni diskriminatornih poruka na stadionima.

Memorijalni centar traži da UEFA pribavi kompletan predmet Fudbalskog saveza Srbije, utvrdi da li su navodi iz prijave od 7. septembra uopće razmatrani i ispita eventualnu odgovornost FSS-a, kluba i odgovornih osoba.

„Sankcija za pirotehniku ili organizacijske propuste ne može biti zamjena za postupak zbog veličanja osobe osuđene za genocid. Od UEFA-e očekujemo da utvrdi zašto poruka ‘Pravac Potočari’ i glorifikacija Ratka Mladića nisu dobile jasan disciplinski odgovor“, poručili su iz Memorijalnog centra Srebrenica.

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