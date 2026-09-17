Njemačka: “Poplava kokaina” i organizirani kriminal u porastu

Njemački ministar unutrašnjih poslova Alexander Dobrindt (CSU) upozorio je na ono što je nazvao „poplavom kokaina“.

“U Njemačkoj svjedočimo poplavi kokaina. Bilježimo rekordan broj umrlih od droge. Viđamo djecu koju zloupotrebljavaju kao kriminalce“, rekao je Dobrindt, prenosi DW.

Tokom 2025. godine u Njemačkoj je zaplijenjeno nešto više od 10 tona kokaina, a oko dvije trećine te količine pronađeno je u njemačkim lukama.

Istovremeno, od posljedica konzumiranja droge preminule su 2.150 osobe, što je 13 više nego godinu ranije.

Milijarde kroz pranje novca

Uz Dobrindta su izvještaj predstavili predsjednik BKA Holger Münch i povjerenik Savezne vlade za droge Hendrik Streeck.

Podaci su obuhvaćeni saveznim izvještajima o stanju organiziranog kriminala i kriminala povezanog s narkoticima.

Droga je jedno od najprofitabilnijih ilegalnih područja poslovanja međunarodno povezanih kriminalnih grupa. Novac zarađen trgovinom narkoticima ulaže se, između ostalog, u nekretnine kako bi se prikrilo njegovo porijeklo.

U 2025. godini otkriveno je 195 slučajeva pranja novca, a ukupna vrijednost novca obuhvaćenog tim slučajevima iznosila je gotovo 1,4 milijarde eura, naveo je Münch.

“Oni koriste svoju ogromnu finansijsku moć za podmićivanje, za vršenje utjecaja i kroz pranje novca ubacuju taj novac u legalne ekonomske tokove“, rekao je predsjednik BKA.

Münch je upozorio da kokain, kao jedna od najrasprostranjenijih droga, predstavlja opasnost za državu, privredu i društvo u cjelini,pišu Vijesti

Ljudi u fokusu

Streeck je istakao da posljedice ne snosi samo država.

“Štetu ne trpi samo država, žrtve su prije svega ljudi“, rekao je.

Osobe koje su u Njemačkoj preminule od posljedica droge u prosjeku su imale 41 godinu. Čak 83 posto preminulih bili su muškarci.

“Svi oni su kupci na tržištu koje trguje smrtonosnim tvarima i iza kojeg stoje nasilje, uništavanje okoliša, ucjena i eksploatacija“, kazao je Streeck.

Liječnik po struci, Streeck smatra da je potreban odlučan pristup prema onima koji zarađuju na ovisnosti, ali i veća pažnja prema ljudima koji se bore s ovisnošću.

Zbog toga se zalaže za preventivne mjere, uključujući javne kampanje kojima bi se građani upozoravali na posljedice konzumiranja droga po zdravlje i okoliš.

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