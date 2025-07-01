Đoković nakon debakla u New Yorku donio važnu odluku

Takav završetak sezone nije se očekivao nakon njegovog odličnog početka godine. Đoković je stigao do finala Australian Opena i ponovo se pojavila nada da bi mogao osvojiti rekordnu 25. Grand Slam titulu.

Na Wimbledonu je uspio doći do polufinala, ali je rani kraj u New Yorku pokazao da ga čeka težak nastavak sezone,pišu Vijesti

Đoković je ove godine uglavnom bio fokusiran na najveće turnire, što je utjecalo i na njegov plasman na ATP listi. Trenutno zauzima 12. mjesto.

Zbog pada na rang listi odlučio je dodatno pojačati raspored u nastavku sezone. Tako je najavio nastup na China Openu u Pekingu, gdje će igrati prvi put od 2015. godine.

“Veoma sam sretan što mogu najaviti da se nakon mnogo godina vraćam u Peking za China Open, jedva čekam da zaigram pred vama”, poručio je 39-godišnji Đoković svojim navijačima u Kini.

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