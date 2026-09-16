Penny plus pruža priliku radnicima Željezare Zenica

Prve su ih osjetili radnici koji su postali brojevi na evidencijama nezaposlenih. Otvaranjem stečaja u zeničkoj Željezari tehnološkim viškom proglašeno je oko 1.100 radnika.

U kontekstu teške situacije s kojom se suočavaju bivši radnici Željezare, kompanija Penny plus d.o.o Sarajevo odlučila je pružiti podršku i pomoći onima koji su ostali bez posla. Penny plus pozvao je radnike Željezare sa iskustvom u građevinarstvu i izgradnji da se prijave za posao u ovoj kompaniji, koja im garantuje iznadprosječna primanja i odlične uslove rada,piše Vijesti

– Posebno smo u potrazi za građevinskim radnicima, jer gradimo vlastite centra i širimo poslovanja. Radna mjesta u našoj kompaniji pružaju priliku za stabilan rad i razvoj, poručuju iz Penny plus.

Penny plus se tako pojavljuje kao svjetlo nade za mnoge koji su izgubili svoje izvore prihoda. Ova inicijativa pruža priliku za zapošljavanje i podršku onima koji su pogođeni trenutnom situacijom.

Za dodatne informacije, kontakt osoba ispred Penny plus d.o.o Sarajevo je Ermin Špilja, koji je dostupan na telefonu 062-803-504 ili putem emaila: hrm@pennyplus.com.

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