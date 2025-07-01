Haos u Hagu nakon presude Tačiju: Albanci razbijali policijska vozila

Nakon izricanja prvostepene presude bivšem predsjedniku Kosova Hašimu Tačiju i trojici nekadašnjih čelnika Oslobodilačke vojske Kosova (OVK), ispred zgrade Specijaliziranih vijeća Kosova u Hagu došlo je do neredaPrema snimcima objavljenim na društvenim mrežama, nekoliko demonstranata razbijalo je policijska vozila, nakon čega su snage reda upotrijebile vodene topove kako bi rastjerale okupljene.

Policija je intervenirala i potisnula demonstrante, a prema navodima medija, situacija se ubrzo smirila.Pristalice se okupile pred sudom

Grupa Albanaca okupila se ranije danas u blizini zgrade Specijaliziranih vijeća kako bi uživo pratila izricanje presude Tačiju, Kadriju Veseliju, Rexhepu Selimiju i Jakupu Krasniqiju.

Pristalice bivših čelnika OVK pristigle su u Hag iz Nizozemske i okolnih evropskih država. Od suda su tražile oslobađajuću presudu, dok je nizozemska policija još prije izricanja odluke pojačala sigurnosne mjere.

Veliki skupovi podrške održani su i u Albaniji te na Kosovu, gdje su hiljade građana zajedno pratile izricanje presude.

Tačiju i Krasnikiju po 25 godina zatvora

Specijalizirana vijeća Kosova prvostepeno su osudila nekadašnje čelnike OVK zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti.

Hašim Tači i Jakup Krasniqi osuđeni su na po 25 godina zatvora. Kadri Veseli osuđen je na 18, a Rexhep Selimi na 13 godina,piše Avaz

Uračunato vrijeme

U izrečene kazne bit će im uračunato vrijeme koje su proveli u pritvoru.

Presuda je izazvala burne reakcije i u Prištini, gdje su pojedini građani plakali, zviždali i uzvikivali „OVK“.

Okupljeni su potom krenuli u protestnu šetnju gradskim ulicama, skandirajući:

– Ne u moje ime.

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