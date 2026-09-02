Iranski ministar poslao snažnu poruku: “Nema mjesta za prisustvo ili uplitanje stranih sila”

Ministar vanjskih poslova Irana Abas Aragči (Abbas Araghchi) opisao je svoje konsultacije u Pekingu (Beijing) kao „uspješne“, nakon sastanka s kineskim kolegom Vang Jijem (Wang Yi).U objavi na mreži X nakon sastanka u Pekingu u srijedu, iranski šef diplomatije naveo je da Iran cijeni svoje dugogodišnje strateško partnerstvo s Kinom te istakao četiri principa koje je kineski predsjednik Si Đinping (Xi Jinping) iznio kao ključne za regionalni mir.

– Uspješne konsultacije u Kini s našim partnerima. Iran cijeni strateško partnerstvo koje smo izgradili tokom vremena – napisao je Aragči.

Strateška ravnoteža

– Današnje odluke odredit će buduću stratešku ravnotežu u regiji, s nemjerljivim lančanim efektima – dodao je, ističući presudnu ulogu stavova različitih uključenih strana prema regionalnim pitanjima za budućnost regije.

Iranski ministar vanjskih poslova ujedno je istakao „četiri principa za mir koje je iznio predsjednik Si“ kao „ključne“ za ostvarivanje regionalnog mira i stabilnosti.

Ranije ove godine kineski šef države iznio je četiri principa za stabilnost Zapadne Azije i Perzijskog zaljeva: mirnu koegzistenciju, poštovanje nacionalnog suvereniteta, pridržavanje međunarodnog prava i usklađivanje razvoja sa sigurnošću. Pritom je potvrdio spremnost Kine da podrži dijalog i odigra konstruktivnu ulogu.Tokom sastanka s Vangom, šefovi diplomatija dviju zemalja razgovarali su o regionalnoj situaciji i bilateralnim odnosima. Iranski ministar vanjskih poslova rekao je da je regionalna situacija pretrpjela korjenite promjene nakon ničim izazvanog američko-izraelskog rata protiv Irana ranije ove godine, tvrdeći da bi se novi regionalni poredak trebao zasnivati na saradnji među državama regije, bez stranog vojnog prisustva ili uplitanja.

“Američko-izraelska agresija”

– U novom regionalnom poretku, koji će biti praćen dijalogom i saradnjom među državama regije, nema mjesta za prisustvo ili uplitanje stranih sila – izjavio je.

Aragči je trenutne tenzije koje pogađaju regiju pripisao američko-izraelskoj agresiji i napomenuo da je otpor Irana osujetio ciljeve agresora,piše Avaz

Osvrćući se na višekratna američka kršenja memoranduma o razumijevanju postignutog između Teherana i Vašingtona u junu, uz posredovanje Pakistana, a koji je imao za cilj okončanje rata, ponovio je navedeni cilj Teherana o obnavljanju regionalnog mira.

Vang je sa svoje strane opisao rat kao „ilegalan“ i naglasio potrebu za mirom i stabilnošću u Zapadnoj Aziji, te rješavanjem pitanja putem dijaloga i diplomatije. Također je izrazio spremnost Pekinga da pomogne u deeskalaciji tenzija i podrži dijalog.

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