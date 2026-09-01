Tramp potvrdio napade na Iran: Ako odgovore, od njih će ostati veoma malo

Nove napetosti između Sjedinjenih Američkih Država i Irana eskalirale su nakon što je američka vojska potvrdila izvođenje novih napada na ciljeve u Iranu. Predsjednik SAD Donald Tramp potvrdio je napade objavom na društvenoj mreži Truth Social.Tramp je obrazložio odluku da pokrene napade na Iran.

– Napadi su veliki i snažni, a izvedeni su kao odmazda zbog neuspjelog pokušaja Iranaca da postave morske mine u moreuzu, koji trenutno nema mina. One su u potpunosti uklonjene ili detonirane. Napad je pokrenut i zbog toga što su Iranci ispalili osam projektila na našu vojnu bazu u Jordanu, koji su svi uspješno oboreni – napisao je.U nastavku objave Tramp je uputio i direktnu prijetnju Iranu,pišu Avaz

– Ako propala država Iran uzvrati na ovaj potpuno opravdani napad, bit će ponovo napadnuta, mnogo snažnije i na mnogo višem nivou, ali to neće biti najveći napad od svih. Taj napad tek čeka u pripravnosti i, kada bude završen, od Islamske Republike Iran ostat će veoma malo – dodao je predsjednik SAD.

Američka centralna komanda ranije je saopćila da su napadi uslijedili nakon nedavnih pokušaja Iranske revolucionarne garde da napadne komercijalne brodove u Hormuškom moreuzu, kao i američke vojnike raspoređene u regiji.

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