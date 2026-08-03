Amerika ponovo napala Iran: Pogodili strateško ostrvo u Hormuzu, Teheran najavio osvetu

Sjedinjene Američke Države izvele su u nedjelju, 30. augusta, napad na iransko ostrvo Larak u Hormuškom moreuzu, prvi američki udar na Iran nakon nekoliko sedmica. Iranska Revolucionarna garda saopćila je da ima poginulih i ranjenih te najavila odgovor na napad.Američki zvaničnik rekao je za Al Jazeeru da su pogođena dva iranska lansera za koje je Vašington tvrdio da su se pripremali za djelovanje prema Hormuškom moreuzu. Prema američkoj verziji događaja, pripadnici Iranske revolucionarne garde pripremali su rakete povezane s postavljanjem morskih mina u ovom strateškom plovnom putu.

Iran najavio vojni odgovor

Iranska novinska agencija Fars prvo je izvijestila da su se u blizini ostrva Larak, na jugu Irana, čule eksplozije. Kasnije je Korpus čuvara Islamske revolucije (IRGC) potvrdio da je izveden američki napad i saopćio da je bilo žrtava.

IRGC je napad pripisao “američko-cionističkom neprijatelju” i naveo da je nekoliko ljudi poginulo ili ranjeno.

– Ovaj čin dobit će odgovor sinova islamskog Irana i završit će kažnjavanjem agresora – poručila je Revolucionarna garda.

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Prema prvim nezvaničnim informacijama koje je objavio iranski Tasnim, dvije osobe su poginule, a dvije su ranjene. Ta brojka u trenutku objave nije bila potvrđena konačnim zvaničnim bilansom IRGC-a.

Reuters je objavio da je Revolucionarna garda potvrdila više poginulih i ranjenih, ali bez preciziranja konačnog broja žrtava.Napad predstavlja novu eskalaciju nakon višesedmičnog perioda bez većih američkih udara na teritoriju Irana.

SAD je posljednjih sedmica veći dio pritiska na Teheran prebacivao s direktnih vojnih operacija na ekonomske sankcije i pokušaje da ograniči iranske prihode i trgovinu energentima.

Uprkos tome, nedjeljni udar pokazuje da Washington i dalje ostavlja otvorenu mogućnost direktne upotrebe vojne sile ako procijeni da Iran priprema akcije koje ugrožavaju američke snage ili plovidbu kroz Hormuški moreuz.

Američki zvaničnik rekao je Axiosu da su snage SAD-a djelovale nakon što su primijetile pripreme na dva lansera na Laraku. Washington tvrdi da su rakete trebale biti iskorištene za ubacivanje morskih mina u Hormuški moreuz.

AP također navodi da su američke snage gađale položaje Revolucionarne garde povezane s pripremom raketa i mina za strateški morski prolaz.

Hormuz ostaje tačka sukoba

Larak se nalazi na izuzetno osjetljivom položaju u blizini Hormuškog moreuza, jednog od najvažnijih energetskih plovnih puteva na svijetu.

SAD posljednjih sedmica tvrdi da je uspio osigurati prolazak miliona barela nafte kroz moreuz pod zaštitom svojih vojnih snaga.

Iran, međutim, insistira da Hormuški moreuz ostaje zatvoren te da se prolazak brodova ne može odvijati bez saglasnosti iranskih snaga.

Teheran je posljednjih dana iznosio i uslove pod kojima bi pristao na šire ponovno otvaranje prolaza, među kojima su okončanje rata, ukidanje američkih ograničenja prema iranskim lukama i ublažavanje sankcija.

Uprkos američkim tvrdnjama o kontroli pomorskog koridora, incidenti s trgovačkim brodovima u Hormuškom moreuzu i dalje se redovno prijavljuju.

AP je u nedjelju izvijestio i o novom slučaju u kojem je tanker u moreuzu pogođen nepoznatim projektilom, bez prijavljenih žrtava.

Hormuz je tokom ovogodišnjeg rata postao jedno od glavnih područja sukoba između Irana i SAD-a. Iran je napadao ili zaustavljao plovila, dok su američke snage izvodile operacije uklanjanja mina i vojne akcije protiv iranskih položaja u blizini prolaza.

Iran je i ranije na američke napade odgovarao raketama i dronovima prema vojnim bazama u susjednim državama u kojima se nalaze američke snage.

Zbog toga najava IRGC-a da će odgovoriti na napad na Larak otvara pitanje hoće li doći do novog ciklusa direktnih udara između Washingtona i Teherana.

Iran’s Rouhani hints at possible swap for seized tankers | Hassan Rouhani News | Al Jazeera

Napad dolazi i u trenutku kada diplomatski pokušaji SAD-a i Irana nisu donijeli novi stabilan sporazum, dok dvije strane nastavljaju spor oko iranskog nuklearnog programa, sankcija i režima plovidbe kroz Hormuški moreuz.

Američka administracija posljednjih sedmica pokušava pojačati finansijski pritisak na Iran, ali udar na Larak pokazuje da je vojna opcija i dalje dio strategije Washingtona.

Za sada nije poznato kada i na koji način Iran namjerava odgovoriti.Avaz

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