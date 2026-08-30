Navijači Novog Pazara brutalno odgovorili nakon smrti Mladića: Pelene letjele s tribina

Tokom susreta domaći navijači reagovali su na vijest o smrti pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Njihova reakcija nije se zadržala samo na skandiranju, već je u jednom trenutku s tribina prema terenu bačena i veća količina pelena.

Ovaj potez povezuje se s ranijim navodima iz medija o zdravstvenom stanju Mladića tokom njegovog boravka u pritvoru Haagu, uključujući informacije da je koristio pelene.

Sa tribina su se istovremeno čule uvredljive poruke upućene nekadašnjem komandantu Vojske Republike Srpske, među kojima i skandiranje: „Je**mo vam vašeg generala“.Zločinac Ratko Mladić preminuo je u 83. godini života,pišu Vijesti

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove ranije ga je pravosnažno osudio na doživotni zatvor zbog genocida počinjenog u Srebrenici, zločina protiv čovječnosti te kršenja zakona i običaja ratovanja tokom rata u Bosni i Hercegovini.

Njegova smrt ne mijenja pravosnažne presude niti činjenice utvrđene pred međunarodnim sudovima o zločinima počinjenim tokom rata.

Iza presuda ostaje i sjećanje na hiljade žrtava zločina za koje je Mladić proglašen odgovornim.

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