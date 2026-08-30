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Doktorica veličala zločinca Mladića pa dobila otkaz

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Objavljeno prije 48 minuta

Doktorica, inicijala J. J., je dobila otkaz u Domu zdravlja Tomislavgrad nakon što je na društvenim mrežama veličala osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića

Objava doktorice izazvala je oštre reakcije javnosti nakon što je na društvenim mrežama objavila Mladićevu fotografiju uz poruku: “Počivaj u u miru generale i hvala!”.

Nakon provedenog postupka utvrđeno kako se na društvenim mrežama oglasila doktorica inicijala J. J. Slučaj su prijavili MUP-u, a njoj je uručen otkaz ugovora o radu.

“U Domu zdravlja Tomislavgrad nema i neće biti mjesta za veličanje ratnih zločina, širenje mržnje i postupke koji vrijeđaju žrtve te narušavaju povjerenje pacijenata u našu ustanovu”, izjavila je direktorica Doma zdravlja Ivanka Živković.

Mladić je preminuo u četvrtak, u 85. godini života u Den Haagu, gdje je služio doživotnu zatvorsku kaznu zbog genocida i zločina protiv čovječnosti u periodu 1992.-1995.

Kriv je za genocid u Srebrenici, ubijanje više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka u ovom gradu, te za teror i napade na civile u Sarajevu tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu,pišuVijesti

Osim toga, osuđen je za progon, istrebljivanje, zločin protiv čovječnosti, kršenje zakona i običaja ratovanja, deportaciju, prisilno premještanje, terorisanje, napad na civile, uzimanje taoca.

Ime Ratka Mladića vezuje se i za stradanje više od 160 hrvatskih vojnika u BiH u aprilu 1992., među kojima su bili i brojni Tomislavgrađani.

Nakon njegove smrti u više gradova manjeg bh. entiteta i Srbije održana su okupljanja i veličanja zločinca kao “heroja”, a brojni slučajevi negiranja genocida dešavaju se i dalje na društvenim mrežama.


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