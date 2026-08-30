Doktorica veličala zločinca Mladića pa dobila otkaz

Objava doktorice izazvala je oštre reakcije javnosti nakon što je na društvenim mrežama objavila Mladićevu fotografiju uz poruku: “Počivaj u u miru generale i hvala!”.

Nakon provedenog postupka utvrđeno kako se na društvenim mrežama oglasila doktorica inicijala J. J. Slučaj su prijavili MUP-u, a njoj je uručen otkaz ugovora o radu.

“U Domu zdravlja Tomislavgrad nema i neće biti mjesta za veličanje ratnih zločina, širenje mržnje i postupke koji vrijeđaju žrtve te narušavaju povjerenje pacijenata u našu ustanovu”, izjavila je direktorica Doma zdravlja Ivanka Živković.

Mladić je preminuo u četvrtak, u 85. godini života u Den Haagu, gdje je služio doživotnu zatvorsku kaznu zbog genocida i zločina protiv čovječnosti u periodu 1992.-1995.

Kriv je za genocid u Srebrenici, ubijanje više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka u ovom gradu, te za teror i napade na civile u Sarajevu tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu,pišuVijesti

Osim toga, osuđen je za progon, istrebljivanje, zločin protiv čovječnosti, kršenje zakona i običaja ratovanja, deportaciju, prisilno premještanje, terorisanje, napad na civile, uzimanje taoca.

Ime Ratka Mladića vezuje se i za stradanje više od 160 hrvatskih vojnika u BiH u aprilu 1992., među kojima su bili i brojni Tomislavgrađani.

Nakon njegove smrti u više gradova manjeg bh. entiteta i Srbije održana su okupljanja i veličanja zločinca kao “heroja”, a brojni slučajevi negiranja genocida dešavaju se i dalje na društvenim mrežama.

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