Doktorica iz Tomislavgrada zahvalila Ratku Mladiću: HDZ BiH traži hitan otkaz

Objava ljekarke zaposlene u Domu zdravlja Tomislavgrad izazvala je oštre reakcije nakon što je na društvenim mrežama podijelila fotografiju pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića uz poruku zahvale.Utvrđivanje odgovornosti

Na objavu je reagovao Općinski odbor HDZ-a BiH Tomislavgrad, koji od uprave Doma zdravlja traži da se liječnici uruči hitan otkaz. Zatražili su i utvrđivanje odgovornosti direktorice i uprave ustanove. Iz HDZ-a BiH Tomislavgrad navode da je riječ o činu koji predstavlja “duboku uvredu” žrtvama rata i braniteljima.

Smatraju ga i udarom na dostojanstvo pacijenata i građana koji finansiraju ovu javnu zdravstvenu ustanovu. Posebno su kritikovali činjenicu da je spornu objavu postavila zdravstvena radnica te poručili da javne institucije ne smiju biti prostor za veličanje ratnih zločinaca.Reakcija direktorice Doma zdravlja

Na slučaj se osvrnula i direktorica Doma zdravlja Tomislavgrad Ivanka Živković. Istakla je da ustanova osuđuje svako ponašanje kojim se promoviraju mržnja, netrpeljivost ili glorifikacija ratnih zločina. Naglasila je i da je Dom zdravlja posvećen zaštiti zdravlja, dobrobiti i dostojanstva svih građana,piše Avaz

Živković je ujedno ukazala na granicu između privatnog izražavanja zaposlenika i odgovornosti ustanove. Prema njenim riječima, poslodavac ne može utjecati na privatne stavove zaposlenika izvan radnog vremena, ali se Dom zdravlja jasno ograđuje od svakog takvog ponašanja. Najavila je da će uprava postupiti u skladu sa zakonom, internim aktima i Statutom Doma zdravlja te utvrditi sve relevantne činjenice prije poduzimanja odgovarajućih mjera.

Uprkos političkom zahtjevu za hitnim otkazom, zasad nema potvrde da je liječnici prekinut radni odnos. Riječ je o zahtjevu lokalnog HDZ-a, dok je uprava Doma zdravlja najavila da će najprije utvrditi sve okolnosti.

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