Sutra protest vozača i protestna vožnja u Sarajevu: “Nismo ni turisti ni migranti”

U Sarajevu će sutra biti održan protest prevoznika iz Bosne i Hercegovine ispred sjedišta Delegacije EU, najavljeno je iz Konzorcijuma “Logistika”.

Član Konzorcijuma Nikola Brković rekao je za Srnu da je za 11.00 sati planirano okupljanje ispred zgrade Parlamentarne skupštine BiH, a da će u 11.30 protestna kolona krenuti do sjedišta Delegacije EU.

“Protest će početi od 12.00 sati, a paralelno sa tim biće organizovana i protestna vožnja teretnih vozila kroz Sarajevo”, dodao je Brković.

On je naveo da prevoznici ovim žele da pokažu da neće odustati od svojih zahtjeva, a to je da se domaći vozači više ne tretiraju kao turisti ili migranti.

Podsjetio je da će protesti biti organizovan i u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji, uoči zasjedanja Evropske komisije 1. septembra u Briselu na kojem će glavna tema biti prevoznici sa Zapadnog Balkana kojima se ograničava boravak u Šengen zoni.

“Ukoliko se ništa ne riješi 1. septembra i ukoliko dobijemo negativan odgovor iz Brisela, organizovaćemo proteste na svim graničnim prelazima sa EU koji su za sada planirani 14. septembra”, rekao je Brković,pišu Vijesti

Prevoznici iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije traže da EU odgovori na njihov zahtjev da profesionalni vozači dobiju uslove boravka prilagođene specifičnostima njihovog posla.

Profesionalni vozači ističu da ne borave u zemljama Šengena turistički, već zbog posla, zbog čega smatraju da ne bi trebalo da budu tretirani na isti način kao putnici koji dolaze u turističke ili privatne posjete.

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