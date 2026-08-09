Bordo ruž ponovo osvaja beauty scenu

Bordo ruž vraća se na velika vrata i ponovo postaje jedan od najpoželjnijih izbora za ljubiteljice upečatljivog make-upa. Ova bezvremenska nijansa, koja se kreće od duboke crvene do tonova vina i šljive, lako pretvara i jednostavan izgled u elegantnu kombinaciju.Njegova prednost je u tome što pristaje različitim stilovima – može se nositi uz minimalističku šminku tokom dana, ali i kao dominantan detalj uz večernji izgled. Upravo zato bordo ruž već godinama ne izlazi iz mode.

Za dnevnu varijantu dovoljno je ujednačiti ten, dodati malo rumenila i naglasiti trepavice maskarom, dok bordo nijansa na usnama preuzima glavnu ulogu. Za večernji izlazak može se kombinovati s diskretnim sjenilom u smeđim ili zlatnim tonovima.

Kod tamnijih ruževa posebno je važno pripremiti usne. Blagi piling i hidratantni balzam pomoći će da boja bude ravnomjerno nanesena i duže postojana. Olovka u sličnoj nijansi dodatno će definirati oblik usana i spriječiti razmazivanje,piše Avaz

Bordo ruž je tako još jednom potvrdio status klasika koji se uvijek vraća – dovoljno odvažan da privuče pažnju, ali dovoljno elegantan da ostane bezvremenski.

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