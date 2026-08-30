Vučićevi batinaši tukli građane u Užicama, nosili majice s likom Mladića

Kako prenosi portal Dnevno.rs, incident se dogodio uoči mitinga Srpske napredne stranke (SNS), na kojem se obratio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.Građani su organizirali kontraskup, a policijski kordon razdvajao je pristalice vladajuće stranke i građane koji su iskazivali nezadovoljstvo. Tom prilikom je u više navrata došlo do guranja i fizičkih sukoba policije i okupljenog naroda. Prema navodima Marka Miletića s portala Mašina, redari SNS-a pretukli su najmanje jednog muškarca u samom centru grada.Policija je cijelo vrijeme potiskivala demonstrante, a u jednom trenutku je upotrijebljen i suzavac,pišu Vijesti

Uz objavljenu fotografiju pretučenog muškarca, beogradski studenti su uputili oštru poruku vlastima:Jučer je u Užicu suspendovana država (po ko zna koji put), mafijaški režim tuče svoje sugrađane. Ne vrijedi vam ništa, samo ste poslali poruku da je ovo lice, lice pobjedničke Srbije! Studenti pobjeđuju, narod pobjeđuje!”

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