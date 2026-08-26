Svijet

Americi se ‘ne žuri’ s pregovorima s Teheranom

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Objavljeno prije 23 minute

Američki predsjednik Donald Trump rekao je za Al Jazeeru da su i ekonomske i vojne akcije “učinkovite” te da se “ne žuri” u pregovorima s Teheranom o okončanju američko-izraelskog rata protiv Irana.

Glasnogovornik iranske vojske Mohammad Akraminia objavio je da je Iran postigao značajan napredak u obnovi infrastrukture uništene u ratu i da je primio novu vojnu opremu.

Kazem Gharibabadi, iranski zamjenik ministra vanjskih poslova za pravne i međunarodne poslove, kaže da je Hormuški tjesnac i dalje zatvoren unatoč privremenom tranzitnom sporazumu s Omanom, inzistirajući da se Washington mora vratiti svojim obvezama prema memorandumu o razumijevanju od 17. lipnja prije nego što se plovni put u potpunosti otvori.

Američki State Department rekao je za Al Jazeeru da Washington poduzima “konkretne mjere kako bi okončao” dugogodišnju prijetnju Irana prekidanjem preostalih financijskih linija Teherana i brzim poduzimanjem mjera nakon nedavnih sankcija.


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