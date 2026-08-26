Americi se ‘ne žuri’ s pregovorima s Teheranom

Glasnogovornik iranske vojske Mohammad Akraminia objavio je da je Iran postigao značajan napredak u obnovi infrastrukture uništene u ratu i da je primio novu vojnu opremu.

Kazem Gharibabadi, iranski zamjenik ministra vanjskih poslova za pravne i međunarodne poslove, kaže da je Hormuški tjesnac i dalje zatvoren unatoč privremenom tranzitnom sporazumu s Omanom, inzistirajući da se Washington mora vratiti svojim obvezama prema memorandumu o razumijevanju od 17. lipnja prije nego što se plovni put u potpunosti otvori.

Američki State Department rekao je za Al Jazeeru da Washington poduzima “konkretne mjere kako bi okončao” dugogodišnju prijetnju Irana prekidanjem preostalih financijskih linija Teherana i brzim poduzimanjem mjera nakon nedavnih sankcija.

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