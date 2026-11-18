Sindikat medicinskih radnika u Kantonu Sarajevo za danas u podne planirao je blokadu saobraćajnice na Skenderiji zbog stanja u zdravstvu, no od toga nije bilo ništa.Iako je bilo najavljeno da će blokirati saobraćajnicu na Skenderiji, policija im to ipak nije dopustila.Iz Sindikata radnika u zdravstvu Kantona Sarajevo nezadovoljni su što od Vlade i Ministarstva zdravstva KS još nisu dobili odgovor na zahtjeve za izmjene kolektivnog ugovora.

Predsjednik Sindikata Senad Sadiković prvi se obratio javnosti.

“Proveli smo sedam noći i osam dana u šatoru ispred zgrade Vlade KS i tu ćemo ostati do ispunjenja zahtjeva. Nije bilo reakcije vlade osim nekih pojedinačnih šumova. Jutros se resorni ministar sastao sa dijelom našeg pregovaračkog tima. Nadam se da ćemo naredne sedmice krenuti u dopunu kolektivnog ugovora.Koliko je danas dostavit ćemo imena pregovaračkog tima. Ovdje smo se okupili da blokiramo saobraćajnicu, ali smo bili spriječeni da to uradimo iako smo sve uredno prijavili, ali nismo dobili odgovore. Mi ostajemo u šatorima dok ne završimo pregovore o izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora.Jedini validni kolektivni ugovor je onaj koji se odnosi na sve uposlenike u zdravstvu, a njih u Kantonu Sarajevo ima oko pet hiljada”, rekao je.

Okupljenima se obratio i Jasmin Avdović iz federalne komore zdravstvenih tehničara i predsjednik OSO JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.”Vlada će na sutrašnjoj sjednici imenovati pregovarački tim. Čim dobijemo taj sadržaj i sastav danas ili sutra ćemo dostaviti spisak našeg pregovaračkog tima.

Očekujemo da u roku od 15 dana da će proces pregovora početi i da će nepravda biti riješena. Planirali smo povećanje 0,1 posto do kraja godine i u januaru isto toliko i do aprila za nas niko ne bi čuo. Mi ne želimo nikakvo povećanje plata, već ispravljanje nesklada koje je stvoreno selektivnih povećanjem”, rekao je.

Na plakatima koje su demonstranti istakli između ostalog pisalo je:

“Plata nam je u komi, a sistem ne zna kako reanimirati. Probudimo se”, “Nismo trošak zdravstva mi smo njegov temelj”, “Gospođo dođite jednu noć na anesteziju, pa nam objasnite da ne zaslužujemo više”.

Facebook komentari