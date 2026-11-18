Njegova izjava stigla je i do prijatelja Alekse Terzića, koji mu je odmah odgovorio.

Mladi bh. fudbaler ne krije da bi volio odmjeriti snage sa Srbijom, posebno zbog prijatelja koje ima u toj reprezentaciji.

“Srbija je moja želja. Imam tamo par drugova. Želim da se sretnemo, ali ko dođe, dođe. Želim igrati sa prijateljima”, rekao je Alajbegović.

Na njegovu izjavu reagovao je Aleksa Terzić, reprezentativac Srbije i jedan od Kerimovih prijatelja. Imao je kratku poruku za bh. fudbalera: “Čekam te”Njih dvojica su ranije zajedno igrali za austrijski Salzburg. Obojica su prošlog ljeta napustila klub, ali su nastavili održavati prijateljski odnos,pišu Vijesti

Da li će se naći na suprotnim stranama već u martu, bit će poznato u petak, kada će biti obavljen žrijeb.

Šanse za duel Bosne i Hercegovine i Srbije iznose gotovo 30 posto.

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