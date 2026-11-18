Rumuni su poveli sa 1:0, ali se Barbarezovi izabranici nisu predavali i u nastavku su pokazali koliko znaju i za šta su sposobni.

Prvo je pred kraj poluvremena Benjamin Tahirović snalažljivo pogodio za poravdanje rezultata, da bi u drugom poluvremenu fenomenalan pogodak postigao Esmir Bajraktarević za nova tri boda.



Poseban gost Zmajeva na ovoj utakmici bio je Uroš Preradović, mališan iz Banja Luke koji je u fokus javnosti došao nakon što je nacrtao Edina Džeku u dresu reprezentacije BiH kako se krsti.

On je prije utakmice na teren izašao skupa sa našim fudbalerima i s njima ispratio nacionalnu himnu.

Posebno priznanje odao mu je direktor reprezentacije BiH Emir Spahić.

“Naš mali navijač Uroš iz Banje Luke danas je imao poseban razlog za osmijeh, ali i rođendan koji će, sigurni smo, pamtiti cijelog života!

Svoj poseban dan proslavio je na najljepši mogući način – uz reprezentaciju Bosne i Hercegovine, na stadionu Bilino polje, gdje je imao priliku da bude dio jedne posebne nogometne atmosfere, učestvuje i uživa u utakmici Zmajeva! Možda je još mali, ali ljubav prema sportu, emocije i radost koje nosi u sebi pokazuju da su najljepše priče upravo one koje se rađaju iz iskrenog srca.

Uroše moj,sa malim zakašnjenjem,neka ti je sretan rođendan! Da si nam živ, zdrav, nasmijan i da ti se ostvare sve želje. Neka ti ovaj dan bude samo jedna od mnogih lijepih uspomena koje ćeš nositi kroz život!Sretan ti rođendan mali sampione! Jednom Zmaj, uvijek Zmaj”, poručio je popularni Spaha,pišu Vijesti

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