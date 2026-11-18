Time je potvrđeno da će Zmajevi izbjeći neke od najjačih evropskih selekcija u grupnoj fazi kvalifikacija, ali ih svakako očekuje težak put do plasmana na smotru najboljih reprezentacija Starog kontinenta.

Osim Bosne i Hercegovine, u drugom šeširu nalaze se Vels, Srbija, Turska, Češka, Švicarska, Švedska, Austrija, Mađarska, Sjeverna Irska i Republika Irska. To znači da ove reprezentacije neće moći biti protivnici Zmajeva u kvalifikacijskoj grupi.U prvom, najjačem šeširu nalaze se Engleska, Portugal, Francuska, Njemačka, Španija, Belgija, Nizozemska, Danska, Grčka, Italija, Norveška i Hrvatska.

Treći šešir čine Škotska, Ukrajina, Kosovo, Poljska, Rumunija, Izrael, Gruzija, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Albanija, Island i Slovačka.



U četvrtom šeširu su Estonija, Bjelorusija, Farska Ostrva, Kipar, Finska, Moldavija, Armenija, Bugarska, Luksemburg, Kazahstan, Latvija i San Marino.

Peti šešir čine Malta, Azerbejdžan, Litvanija, Andora, Gibraltar i Lihtenštajn.

Zanimljivo je da je Republika Irska posljednja osigurala mjesto u drugom šeširu, dok je Kosovo zbog konačnog rasporeda palo u treći šešir,pišu Vijesti

Žrijeb kvalifikacijskih grupa za Evropsko prvenstvo 2028. godine bit će održan 6. decembra 2026. u Belfastu, s početkom u 18 sati po srednjoevropskom vremenu.

Kvalifikacije će početi u martu 2027. godine, a utakmice grupne faze igrat će se do novembra iste godine.

Evropsko prvenstvo 2028. godine bit će održano u Engleskoj, Škotskoj, Velsu i Republici Irskoj.

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