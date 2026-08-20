Vašington mijenja taktiku oko Hormuškog moreuza, Dubai u središtu pritiska na Iran

Ali Golhaki (Ali Gholhaki), aktivista blizak predsjedniku iranskog parlamenta Mohamedu-Bageru Galibafu (Mohammad-Bagher Ghalibaf), izjavio je u srijedu da Sjedinjene Američke Države koriste specijalizovana plovila za čišćenje južnog plovidbenog pravca kroz Hormuški moreuz, u blizini Omana. Takav potez mogao bi smanjiti strateški značaj moreuza i oslabiti motivaciju Vašingtona (Washington) da napravi ustupke Teheranu.

Koridor za prolaz

– Amerikanci su koristili specijalizirana plovila za uklanjanje oštrih stijena koje blokiraju put duž južne rute Hormuškog moreuza, u blizini Omana, kako bi očistili brodski koridor za prolaz plovila – objavio je na platformi X i dodao:

– Američki tihi transfer nafte kroz južnu rutu Hormuškog moreuza umanjio bi stratešku vrijednost moreuza. Ako se ovo nastavi, SAD neće imati razloga da ukinu “blokadu”, odustanu od sankcija niti da oslobode bilo kakva sredstva – kazao je.

Uspjeh napora američkog predsjednika Donalda Trumpa (Trump) da izvrši pritisak na iransku ekonomiju zavisi od toga hoće li Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) ograničiti finansijske i trgovinske mreže koje su Dubai pretvorile u glavnu kapiju Teherana prema globalnim tržištima, objavio je u srijedu Wall Street Journal.

Prema podacima Svjetske trgovinske organizacije, UAE su tokom 2024. godine činili više od 30 posto iranskog uvoza, vrijednog oko 21 milijardu dolara. Dubai već godinama predstavlja važno finansijsko središte za iranske kompanije i pojedince koji nastoje zaobići zapadne sankcije, navodi se u izvještaju.

Pritisak na UAE

Američki zvaničnici vršili su pritisak na UAE da se obračunaju s iranskim finansijskim mrežama, uključujući one povezane s Islamskom revolucionarnom gardom. Prema riječima osoba upoznatih sa situacijom, Vašington smatra da bi ograničavanje finansijskih tokova moglo imati veći utjecaj na Teheran nego američka pomorska blokada iranskih luka, navodi se u izvještaju.Broj plovila koja su u srijedu prošla kroz Hormuški moreuz nije povećan, dok su pregovori između SAD-a i Irana o okončanju rata ostali u zastoju, objavio je Reuters. Prema podacima agencije Kpler, kroz ovaj ključni plovni put prošlo je devet teretnih brodova, što je isti broj kao i dan ranije,piše Avaz

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