Iznenađenje i u septembru: Evo kakvo nas vrijeme očekuje u narednih 15 dana…

Tokom gotovo cijelog prognoznog perioda očekuje se stabilno i suho vrijeme, bez značajnijih padavina. Dominirat će sunčane vremenske prilike, uz natprosječno visoke temperature zraka za ovo doba godine. Tek krajem augusta izgledno je nešto više oblačnosti, uz postepen pad temperatura zraka za nekoliko stepeni, ali bez značajnije promjene vremenskih prilika.

Do 27. augusta izgledan je nastavak natprosječno toplog perioda, uz visoke, lokalno i ekstremno visoke temperature zraka. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se od 15 do 20 °C, a u Hercegovini od 18 do 23 °C. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 30 i 35 °C, a u Hercegovini između 33 i 38 °C.Od 28. augusta do 5. septembra očekuju se nešto niže temperature zraka, kako tokom jutra tako i tokom dana. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 9 do 13 °C, a u Hercegovini od 13 do 17 °C. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će vrijednosti do 28 °C, a u Hercegovini do 31 °C,piše Novi

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