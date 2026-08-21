Koliko dugo isječena lubenica smije da stoji u frižideru: Ovo je tačan rok trajanja

Najviše volimo da kupimo veliku, sočnu lubenicu, vjerujući da je u nju stalo cijelo ljeto, da je slatka kao med i da ćemo je smazati bez problema. Ipak, najčešće ne uspijemo da je pojedemo odjednom – isječemo nekoliko kriški, a ostatak završi u frižideru, piše Kurir.rs.

Pritom smo uvjereni da će lubenica u frižideru bez problema sačekati nekoliko dana. Ipak, kada jednom presječete koru, njena sočna unutrašnjost postaje mnogo osjetljivija i podložnija kvarenju. Zato načetu lubenicu ne bi trebalo predugo čuvati, čak ni ako vam na prvi pogled djeluje sasvim svježe i dobro.Isječenu lubenicu pojedite u roku od dva dana

Isječenu lubenicu čuvajte u frižideru, na temperaturi od približno 2 do 5 °C, a najbolje je da je pojedete u roku od dva dana.

Kako vrijeme prolazi, meso lubenice gubi sočnost i čvrstinu, a mijenjaju se i njen ukus i aroma. Istovremeno, povećava se mogućnost razvoja mikroorganizama, pa se nemojte oslanjati samo na izgled i miris kao pokazatelje da je lubenica i dalje bezbjedna za jelo.

Ako znate da ostatak nećete pojesti na vrijeme, iskoristite ga što prije za smuti, voćni sladoled ili neki hladan ljetnji desert.

Ne ostavljajte isječenu lubenicu satima na stolu

Čim završite sa sječenjem i serviranjem, ostatak lubenice stavite u frižider. Isječenu lubenicu nemojte ostavljati na sobnoj temperaturi “za kasnije”, naročito tokom vrelih ljetnjih dana.

Posebno obratite pažnju na lubenicu koja je duže stajala na stolu tokom ručka, roštilja ili zabave na otvorenom. Visoke temperature pogoduju razmnožavanju bakterija, pa je u takvim situacijama bolje ne rizikovati i ne vraćati je u frižider za kasnije.

Zaštitite presječenu polovinu lubenice

Ako vam je ostala polovina lubenice, dobro zaštitite presječenu površinu prije nego što je stavite u frižider. Najbolje je da je stavite u odgovarajuću posudu sa poklopcem ili da presječeni dio dobro prekrijete folijom namijenjenom za čuvanje hrane.

Na taj način ćete spriječiti isušivanje i sačuvati svežinu, ali i smanjiti mogućnost da lubenica poprimi mirise drugih namirnica iz frižidera.

Takođe, nemojte je držati neposredno uz namirnice intenzivnog mirisa, poput ribe, dimljenog mesa, jakih sireva, crnog ili belog luka.

Komade lubenice stavite u zatvorenu posudu

Ako ste cijelu lubenicu već isjekli na kriške ili kockice, prebacite ih u čistu posudu sa poklopcem i odmah stavite u frižider.

Koristite čist nož i čistu dasku za sečenje, a prije nego što presečete lubenicu, dobro operite i njenu koru. Nož prolazi kroz koru do jestivog dijela, pa mikroorganizmi sa spoljne površine na taj način mogu dospjeti na meso lubenice.

Sumnjivu lubenicu bacite bez razmišljanja

Ako primijetite neprijatan ili kiselkast miris, sluzavu površinu, neuobičajeno mekanu teksturu ili bilo koji drugi znak kvarenja, lubenicu bacite. Nemojte samo odstraniti dio koji vam deluje sumnjivo i pojesti ostatak.

Najjednostavnije pravilo za leto zato glasi: isječenu lubenicu odmah stavite u frižider i pojedite je što prije, idealno u roku od dva dana. Tako ćete u njenom ukusu uživati dok je još svježa, sočna i ukusna.

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